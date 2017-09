„BLADE RUNNER 2049“ – Coole Kapuzenshirts zu gewinnen!

Mit „BLADE RUNNER 2049“ startet am 5. Oktober 2017 ein spannender Sci-Fi-Thriller in den deutschen Kinos.

Zum Film:

30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films fördert ein neuer Blade Runner, der LAPD Polizeibeamte K (Ryan Gosling), ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, welches das Potential hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen ins Chaos zu stürzen. Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Suche nach Rick Deckard (Harrison Ford), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner.

Denis Villeneuve (Arrival, Sicario) führte Regie bei diesem mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Thriller. Neben Harrison Ford (Indiana Jones, Star Wars: Das Erwachen der Macht), der erneut in seine legendäre Rolle des Rick Deckard schlüpft, zählen Ryan Gosling (La La Land, Drive), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks, Robin Wright (House of Cards, Die Lincoln Verschwörung), Mackenzie Davis (Always Shine), Carla Juri (Feuchtgebiete, Finsterworld), Lennie James (The Walking Dead), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) und Jared Leto (Suicide Squad, Dallas Buyers Club) zu dem hochkarätig besetzten Cast. Als Produzenten fungieren Andrew A. Kosove, Broderick Johnson, Bud Yorkin und Cynthia Yorkin. Als Executive Producer zeichnen Ridley Scott, Tim Gamble, Frank Giustra, Yale Badick, Val Hill sowie Bill Carraro verantwortlich.

Hier gibt’s den Filmtrailer:

Zum Kinostart verlost TIKonline.de zwei Packages bestehend aus Kapuzenshirt (Größe M oder L) sowie Filmplakat.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „Blade Runner 2049“ sowie „L“ oder „M“ für die gewünschte Größe des Shirts angeben. Wir losen aus allen Einsendungen aus. Teilnahmeschluss ist der 18.10.2017.

