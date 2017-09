„VICTORIA & ABDUL“ – Gewinne einen wertvollen Füllfederhalter zum Kinostart

Am 28. September 2017 startet ein majestätischer Film fürs Herz in den deutschen Kinos! Mit „VICTORIA & ABDUL“ kommt die Geschichte um eine höchst ungewöhnliche Freundschaft auf die große Leinwand. VICTORIA & ABDUL erzählt von der Bekanntschaft zwischen Queen Victoria (Juni Dench) und ihrem Bediensteten Abdul (Ali Fazal), die sich bald zu einer engen Freundschaft entwickelt…

Zum Film:

London 1887: Bei den prunkvollen Feierlichkeiten anlässlich ihres 50. Thronjubiläums lernt die manchmal etwas eigensinnige britische Monarchin Queen Victoria (Judi Dench) den jungen indischen Bediensteten Abdul Karim (Ali Fazal) kennen. Zur Überraschung ihrer Familie und Berater nimmt sie Abdul in ihr Gefolge auf – zunächst als Diener am königlichen Hof.

Bald schon zeigt sich die sonst so distanzierte Queen erfrischt von ihrem neuen Bediensteten, der sich als inspirierender Gesprächspartner herausstellt und ihr seine fremde Kultur näher bringt. Abdul führt ihr vor Augen, dass sie selbst als langjährige Herrscherin noch viel über die Menschen im Britischen Empire lernen kann. Zwischen beiden entwickelt sich eine höchst außergewöhnliche Freundschaft, die bei der Entourage am Hofe schnell Misstrauen und Neid erzeugt.

Der Oscar® -Nominierte Regisseur und Royal-Experte Stephen Frears beschäftigte sich bereits vor zehn Jahren in The Queen überaus erfolgreich mit dem englischen Königshaus und Victorias Ur-Urenkelin Elizabeth II. Nun widmet er sich in „Victoria & Abdul“ mit feinsinnigem Humor einer bisher nicht erzählten, wahren Episode aus dem Leben von Queen Victoria – eine Geschichte von Freundschaft, Toleranz und was es bedeutet zu Dienen und zu Herrschen.

Hier gibt es den Filmtrailer:

Zum Kinostart verlost TIKonline.de ein Paket bestehend aus einem wertvollen KAWECO AL Sport Füllhalter in Silber, einem Plakat zum Film sowie dem Buch zum Film.

Zum Mitmachen einfach das Formular mit den Stichwort „Victoria & Abdul“ ausfüllen. Teilnahmeschluss: 8.10.2017

