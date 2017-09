Naomi Watts in „THE BOOK OF HENRY“ – Nintendo 3DS-Spiele gewinnen!

Am 21. September 2017 startet der Thriller „The Book Of Henry“ mit Naomi Watts in den deutschen Kinos.

Zum Film:

Die Dinge sind nicht immer so, wie sie zu sein scheinen – vor allem nicht in dem kleinen Vorort, in dem die Familie Carpenter lebt. Susan (Naomi Watts) arbeitet als Kellnerin in einem Diner, um als alleinerziehende Mutter ihre beiden Söhne versorgen zu können – den achtjährigen Peter (Jacob Tremblay), der die meiste Zeit mit seinen Spielsachen verbringt und den drei Jahre älteren, hochbegabten Henry (Jaeden Lieberher).

Henry hält das Gefüge zusammen und schafft es, auf seine eigene ganz besondere Art und Weise, für alles und jeden im Haushalt zu sorgen. Als Beschützer seines liebenswürdigen kleinen Bruders und unermüdlicher Unterstützer seiner oftmals überforderten Mutter, bewältigt er den Alltag seiner Familie quasi im Alleingang. Vermeintlich friedlich wirkt das Haus nebenan – hier lebt Henrys Schulkameradin Christina (Maddie Ziegler), zusammen mit ihrem Stiefvater Glenn (Dean Norris). Als Henry Näheres über die Geschehnisse im Nachbarhaus erfährt, erstellt er einen ausgetüftelten Rettungsplan.

Zum Filmstart von „The Book Of Henry“ verlost TIKonline.de 2x das Filmplakat und passend zu dem hochbegabten Titelhelden Henry 2 x das Spiel „Dr. Kawashimas Diabolisches Gehirn-Jogging: Können Sie konzentriert bleiben?“. Lerne, dich in einer Welt voller Ablenkungen zu konzentrieren – mit „Dr. Kawashimas diabolisches Gehirn-Jogging: Können Sie konzentriert bleiben?“, exklusiv auf Systemen der Nintendo 3DS-Familie. Versuche dich an über 25 kniffligen Kopfnüssen, die deinen Geist trainieren, deine Konzentrationsfähigkeit testen und deine kleinen grauen Zellen richtig zum Arbeiten bringen sollen!

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „The Book Of Henry“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 3.10.2017.

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Zum Thema passendes Video