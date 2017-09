„Das Café der kleinen Wunder“ – Lunchboxen und Bücher zu gewinnen!

Anfang Oktober kommt der neue Roman „Das Café der kleinen Wunder“ von Bestseller-Autor Nicolas Barreau in die Buchläden.

Die Geschichte:

Das unwiderstehliche romantische Märchen zwischen Paris und Venedig dreht sich um Nelly, die Lesen und Langsamkeit liebt, an Zeichen glaubt und unglücklich verliebt ist. Eines Tages begegnet ihr in einem alten Buch ein rätselhafter Satz − und kurz entschlossen tut sie, was sie nie für möglich gehalten hätte: Sie hebt all ihr Geld ab, kauft sich eine rote Handtasche und verlässt Hals über Kopf Paris, um der Spur des Buches nach Venedig zu folgen. Ihre Reise führt sie tief ins Herz der Lagunenstadt, die nicht nur die Begegnung mit einem charmanten Venezianer für sie bereithält…

Über den Autor:

NICOLAS BARREAU, geboren 1980 in Paris, hat Romanistik und Geschichte an der Sorbonne studiert und lebt heute als freier Autor in Paris. Schon mit seinen Erfolgen „Die Frau meines Lebens“ und „Du findest mich am Ende der Welt“ hat er sich in die Herzen seiner Leserinnen geschrieben, ehe „Das Lächeln der Frauen“ ein internationaler Bestseller wurde.

TIKonline.de verlost drei Mal das Taschenbuch „Das Café der kleinen Wunder“ sowie passend dazu drei KOZIOL Lunchboxen-Sets für alle, die sich auf die romantische Reise machen möchten.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „Das Café der kleinen Wunder“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 22.10.2017. Viel Glück!

