„THE WARRIORS GATE“ – DVDs und Blurays zu gewinnen!

Ganz frisch mit reichlich Zusatzmaterial ist der Film „THE WARRIORS GATE“ auf DVD, Bluray und 3D Bluray für das Heimkino erschienen. Einmal Superheld für einen Tag! Im neuen Abenteuerfilm von Produzent Luc Besson („Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten“, „Das fünfte Element“) wird Newcomer Uriah Shelton („Lifted“, „Tote Mädchen Lügen Nicht“) vom passionierten Gamer zum Superhelden und kämpft in einer epischen Schlacht im alten China gegen „Guardians of the Galaxy“-Actionstar Dave Bautista. Für das Drehbuch zeichnet Luc Besson zusammen mit Mark Kamen („96 Hours“) verantwortlich. Regie führte Matthias Hoene („Cockneys vs Zombies“). Mit einer ordentlichen Portion Martial Arts, Action, coolen Schwertkämpfen und Humor ist das Teenager-Zeitreisen-Abenteuer ein großer Unterhaltungsfilm für die ganze Familie!

Zum Film:

Jack (Uriah Shelton) ist ein ganz normaler Teenager, der sich mehr für Videospiele als für die Realität interessiert, in der er von seinen fiesen Mitschülern gehänselt wird. Doch eines Tages wird das Spiel Wirklichkeit: Ohne Vorwarnung wird Jack durch ein magisches Portal ins alte China transportiert. Dort soll er die entführte Prinzessin aus den Fängen des Feindes (Dave Bautista) befreien. Das Problem: Er hat keinerlei Kampferfahrung. Daher bleibt ihm nur übrig, sich auf seine Videospielkenntnisse zu verlassen, die sich bei der Ausbildung zum Kung-Fu-Kämpfer als sehr hilfreich erweisen…

Der Fantasy-Martial-Arts Mix ist in Zusammenarbeit von Luc Bessons EuropaCorp mit der in Shanghai basierten Produktionsfirma Fundamental Films entstanden. Als solche ist diese neueste Französisch-Chinesische Co-Produktion ein episches Culture-Clash Abenteuer, in dem Ost auf West trifft. Die stimmige Filmmusik steuerte der in die erste Hollywood Riege aufgestiegene, deutsche Komponist Klaus Badelt („Fluch der Karibik“, „Poseidon“) bei.

