„GIRLS TRIP“ – Hier gibt’s Poster und Bücher zum Kino-Start!

Am 30. November 2017 startet GIRLS TRIP in den deutschen Kinos und verspricht unterhaltsame und amüsante Kino-Momente nicht nur für Girls.

Zum Film:

Zwischen beruflichen Ambitionen, Familienplanungen und Beziehungskrisen haben sich die vier besten Freundinnen Ryan (Regina Hall), Sasha (Queen Latifah), Lisa (Jada Pinkett Smith) und Dina (Tiffany Haddish) einfach aus den Augen verloren. Fünf lange Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal zusammen feiern waren – viel zu lang für die Partyqueens, die sie eigentlich sind. Ein längst überfälliger GIRLS TRIP zum Essence Festival in New Orleans soll die „Flossy Posse“ nach Jahren endlich wiedervereinen.

Neben heißen Typen, einem spektakulärem Dance-Off und schließlich ein paar Tropfen Absinth zu viel lassen sie nichts unversucht, um ihre wilde College-Zeit wieder aufleben zu lassen. Der Party-Trip ihres Lebens, der einen schon allein beim Zusehen zum Erröten bringt, erinnert die Mädels wieder daran, dass man sich letztendlich auf niemanden so sehr verlassen kann, wie auf die besten Freundinnen. Regisseur Malcom D. Lee („Scary Movie 5“, „Best Man“-Reihe) inszeniert ein Wochenende voller irrwitziger Eskapaden und unvorhergesehener Abenteuer, wie nur beste Freundinnen sie gemeinsam erleben können. Macht euch auf die skandalöseste aller Reunions gefasst!

Mit dabei auf diesem GIRLS TRIP sind Oscar®-Nominierte Queen Latifah („22 Jump Street“, „Chicago“), Jada Pinkett Smith („Bad Moms“, „Matrix“-Reihe), Regina Hall („Scary Movie 1-4“) und Tiffany Haddish („Meine Frau, die Spartaner und ich“). In Nebenrollen sind Kate Walsh („Grey’s Anatomy“), Mike Colter („Marvel’s Luke Cage“), Larenz Tate („Ray“) und Kofi Siriboe („Whiplash“) zu sehen.

Produzent Will Packer („Straight Outta Compton“) hat mit den Komödien „Die Trauzeugen AG“ und „Ride Along 1+2“ bereits seinen Sinn für abgedrehten Humor bewiesen. Mit GIRLS TRIP hat er ein Drehbuch von „Southpark“-Autorin Erica Rivinoja sowie Kenya Barris und Tracy Oliver verfilmt.

Hier gibt’s den Filmtrailer:

TIKonline.de verlost zum Filmstart drei Packages bestehend aus dem Filmplakat und dem Buch “Der perfekte Mädels-Abend”

Girls just wanna have fun! Woran denken Sie bei „Mädelsabend“? An die besten Freundinnen, gute Laune und tolle Musik? Wir auch – und an leckeres Essen und spritzige Getränke! Darum haben wir in diesem charmanten Kochbuch die besten Rezepte für den perfekten Abend in männerloser Runde zusammengetragen. Von Kleinigkeiten, die sich so nebenbei wegknabbern lassen, geht es über verlockende Vorschläge für den kleinen und größeren Hunger bis hin zu unwiderstehlichen Leckereien für Naschkatzen und anregenden Getränken. Egal, ob Sie sich für Cantuccini mit Oliven, Basilikumsalat mit Zuckerschoten, scharf-aromatische Knoblauchgarnelen, Rotweinmuffins mit Mandeln oder Aperol Spritz entscheiden – stellen Sie Teller, Schälchen und Gläster auf den Tisch, drehen Sie die Musik auf und genießen Sie einen leckeren und fröhlichen Abend!

