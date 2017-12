„Radio TEDDY Hits“ für Winter und Weihnachten – Tolle CDs gewinnen!

Die beliebtesten Winter- und Weihnachtssongs aus dem Radio TEDDY-Programm und die schönsten, teilweise exklusiven Fest- und Frost-Hits für alle TEDDY-Kids gibt es jetzt auf einer CD!

Zum diesjährigen Weihnachtsfest müssen keine verkramten Uralt-CDs von anno dazumal aus den Ecken gefischt werden: Der typische Radio TEDDY-Mix aus bekannten und entdeckenswerten Kindermusikstars und beliebten Chartacts garantiert frischen festlichen Sound unterm Tannenbaum. Topstars wie Nena, Namika, Gregor Meyle, Mark Forster oder Unheilig bieten mit ihren tollen Weihnachtssongs dem Frost die Stirn und auch die modernen Kinderweihnachtslieder von Rolf Zuckowski, Volker Rosin, Reinhard Horn oder Frank und seine Freunde lassen null Langeweile an den Festtagen aufkommen. Exklusiv und nur auf dieser Kopplung vertreten ist eine witzige All-Star-Neuversion des legendären „In der Weihnachtsbäckerei“, gemeinsam interpretiert von 3Berlin, Deine Freunde, Bürger Lars Dietrich, Blanche Elliz (Rumpelstil), Carmen Hatschi, herrH, Reinhard Horn, Kai Lüftner, Robert Metcalf, Frank und seine Freunde, Muckemacher, Suli Puschban und Jochen Vahle (Randale)! Außerdem zaubern Glasperlenspiel zusammen mit der Newcomerin „Meine große Freundin Nadja“ und dem Radio TEDDY-Chor mit dem wunderschönen Song „Lichterkettenstadt“ ein Lachen in die Gesichter von Klein und Groß. Eine solche Vielfalt an Songs und Künstlern sucht zum Fest wirklich ihresgleichen! Die 21 Songs ergeben ein einmaliges, winter-weihnachtliches Hit-Paket (nicht nur) für Radio TEDDY-Hörer!

TIKonline.de verlost drei Mal diese wirklich tolle CD! Zum Mutmachen einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und als Stichwort „Radio Teddy“ nennen. Einsendeschluss ist der 15.12.2017.