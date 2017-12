„THE KILLING OF A SACRED DEER“ – Hier gibt es DVDs!

Am 28. Dezember 2017 kommt mit „THE KILLING OF A SACRED DEER“ (Originaltitel) das neue fesselnde Werk des Oscar-nominierten Regisseurs Yorgos Lanthimos (THE LOBSTER) in die deutschen Kinos. In den Hauptrollen: Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman, Golden Globe-Gewinner Colin Farrell sowie der irische Shootingstar Barry Keoghan, der gerade in „Dunkirk“ brilliert hat.

Nach seinem Erfolgsfilm THE LOBSTER wurde Yorgos Lanthimos für den unter die Haut gehenden Psychothriller THE KILLING OF A SACRED DEER dieses Jahr in Cannes mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet. Kraftvoll und virtuos erzählt die dunkle Rachesaga eine Geschichte von Opfer und Macht, die den griechischen Mythos der Iphigenie aufnimmt.

Mehr zum Film:

Steven (Colin Farell) und Anna (Nicole Kidman) sind ein erfolgreiches und scheinbar glückliches Ärzte-Ehepaar und Eltern zweier Teenager. Doch in Stevens Leben hat sich der Halbwaise Martin (Barry Keoghan) eingeschlichen, der das Leben der Familie bedroht. Steven wird ein undenkbares Opfer bringen müssen.

Hier gibt’s den Trailer:

Zum Kinostart von „THE KILLING OF A SACRED DEER“ verlost TIKonline.de 3 x „The Lobster“ auf DVD.

Willkommen in der urkomischen und abgedrehten Welt von THE LOBSTER, in der Singles innerhalb von 45 Tagen einen Partner finden müssen oder in ein Tier ihrer Wahl verwandelt werden. Colin Farrell, Rachel Weisz, Lea Seydoux, John C. Reilly und Ben Whishaw sind die Stars dieser Komödie, die die Besessenheit unserer Gesellschaft, einen Partner zu finden, in ein aufrichtiges und absolut neues Licht rückt und letztendlich beweist, dass man wahre Liebe nicht suchen, sondern nur finden kann. Zum Mitmachen einfach das Stichwort „Lobster“ in unserem Gewinnformular nennen und dieses vollständig ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 15.1.2018.

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © Alamonde Film