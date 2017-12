„Pitch Perfect 3“ – Hier gibt’s tolle Beauty-Sets für Euch!

Ab 21.12.2017 ist „PITCH PERFECT 3“ in den deutschen Kinos zu sehen.

Zum Film:

Anna Kendrick und Rebel Wilson sind gemeinsam mit dem bewährten Erfolgs-Ensemble in PITCH PERFECT 3 wieder dabei. Es ist ein neues musikalisches Highlight entstanden, welches die Massen auf ein Neues begeistern wird.

Den Startschuss gab 2012 Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns, der damals über eine Million A-cappella Fans in die Kinos zog und einen regelrechten Hype auslöste. Die Fortsetzung folgte im Sommer 2015, als Teil 2 mit einem weiteren umsatzstarken Start in Deutschland hervorragend performte. Der dritte Teil ist eine perfekte Abrundung der Pitch Perfect Filmreihe und wird weltweit mit Spannung erwartet. Die Filme begeistern Fans aller Musik-Genres. Die Darbietungen reichen von Old School Mash-Ups über Charthits bis hin zu Klassikern der Musikgeschichte. Nach Elizabeth Banks übernimmt erneut eine Regisseurin – Trish Sie (Step Up: All In).

Hier gibt es den Trailer:

Zum Kinostart von „PITCH PERFECT 3“ verlost TIKonline.de drei wertvolle Beauty-Sets für Mädels von U are OK. „Be yourself, not your selfie!“ Das ist das Motto der neuen veganen Naturkosmetik-Marke U are OK aus Hamburg.

Zum Mitmachen einfach das Gewinnformular mit den Stichwort „PITCH PERFECT“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 15.1.2018. Viel Glück!