„SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS“ – Hier gibt’s Kino-Pakete!

Mit „SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS“ startet am 15. Februar 2018 ein ganz besonderer Film in den deutschen Kinos.

Zur Geschichte:

Der meisterhafte Geschichtenerzähler Guillermo del Toro inszeniert mit „SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS“ eine poetische Liebesgeschichte, die circa 1963 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in Amerika spielt. Im versteckten Hochsicherheitslabor der Regierung arbeitet die einsame Elisa (Sally Hawkins) gefangen in einem Leben der Stille und Isolation. Elisas Leben ändert sich für immer, als sie und ihre Kollegin Zelda (Octavia Spencer) ein als geheim eingestuftes Experiment entdecken.

Abgerundet wird die Besetzung durch Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg und Doug Jones. „SHAPE OF WATER – DAS FLÜSTERN DES WASSERS“ wurde als Bester Film bei den Internationalen Filmfestspielen Venedig 2017 mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Zum Kinostart verlosen wir zwei Kinopakete, jeweils bestehend aus zwei Kinotickets, einem Filmplakat und einem Buch.

