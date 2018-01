„RED SPARROW“ – Verlosung von Tickets und Spielen

Am 1. März 2018 startet der packenden Thriller „RED SPARROW“ in den deutschen Kinos. In dem Streifen ist Jennifer Lawrence in einer ganz besonderen Rolle zu sehen: Als russische Geheimagentin, die mit eiserner Disziplin, Manipulation und Verführung ihre Gegner bezwingt.

Zum Film:

Dominika Egorova ist vieles. Eine hingebungsvolle Tochter, entschlossen ihre Mutter um jeden Preis zu beschützen. Eine Primaballerina, die ihren Körper und Geist mit eiserner Disziplin bis zum absoluten Limit gepusht hat. Eine Meisterin des verführerischen und manipulativen Kampfes.

Als eine Verletzung ihrer Karriere ein Ende setzt, sehen Dominika (Jennifer Lawrence) und ihre Mutter einer trostlosen und unsicheren Zukunft entgegen. Daher lässt sie sich schnell dazu überreden, eine der neusten Rekruten der Sparrow School zu werden, einem Geheimdienst, der außergewöhnliche junge Menschen wie sie trainiert, ihren Körper und Verstand als Waffe einzusetzen. Nachdem sie den abartigen und brutalen Trainingsprozess überstanden hat, entwickelt sie sich zum gefährlichsten Sparrow, den das Programm je hervorgebracht hat. Dominika muss ihr Leben auf ihre neue machtvolle Situation abstimmen und das betrifft auch alle ihr nahestehenden Menschen, die sich durch sie in Gefahr befinden – darunter auch ein amerikanischer CIA Agent (Joel Edgerton), der versucht, sie davon zu überzeugen, dass er die einzige Person ist, der sie trauen kann.

Hier gibt’s den Trailer:

Zum Kinostart von „RED SPARROW“ verlost TIKonline.de drei Überraschungspakete. Diese enthalten jeweils zwei Kinotickets sowie das Spiel „CODENAMES“ von Asmodee

Zum Mitmachen einfach das Teilnahmeformular ausfüllen, Stichwort „RED SPARROW“. Teilnahmeschluss ist der 28.2.2018. Viel Glück!!!