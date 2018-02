„Peter Hase“-Fanpakete für Euch!

Am 22. März startet PETER HASE, das Abenteuer für die ganze Familie, in den deutschen Kinos.

In PETER HASE übernimmt der schelmische und abenteuerlustige Titelheld, der bereits Generationen von Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt begeistert hat, die Hauptrolle in seiner eigenen, modernen Komödie. Peters Kleinkrieg mit Mr. McGregor erreicht im Film bisher ungeahnte Ausmaße, als beide versuchen, die Kontrolle über den umhegten Gemüsegarten von McGregor zu gewinnen. Außerdem konkurrieren sie um die Zuneigung der warmherzigen und tierlieben Nachbarin. Dabei verschlägt es die beiden vom malerischen Lake District bis mitten hinein ins geschäftige London. Der Film ist ein lustiger Mix aus Animationsspaß und Realfilm und in der deutschen Version leihen Christoph Maria Herbst, Heike Makatsch, Jessica Schwarz und Anja Kling den Hasen ihre Stimmen.

Will Gluck führte Regie, basierend auf einer Geschichte für die Leinwand und einem Drehbuch von Rob Lieber und ihm selbst. Der Film basiert auf den Figuren aus den Geschichten von Peter Hase von Beatrix Potter.

Hier gibt's den Trailer zum Film:

