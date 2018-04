„I FEEL PRETTY“ – Fette Fanpakete zum Kinostart!

Am 10. Mai 2018 startet die neue Filmkomödie I FEEL PRETTY mit Amy Schumer in den deutschen Kinos.

Zum Film:

Renee (Amy Schumer) weiß sehr wohl wie es ist, gerade so knapper Durchschnitt in der Welt der Schönen zu sein. Doch ihr Selbstbild ändert sich buchstäblich schlagartig mit einem ungebremsten Sturz vom Fitnessrad: plötzlich sieht sie sich wunderschön, auch wenn ihre Umgebung das nicht genauso erkennt und der Kopf dazu noch ganz schön brummt. Mit ganz neuem Selbstvertrauen klettert sie unerwartet auf der Karriereleiter einer Kosmetikfirma nach oben und gewinnt endlich den Respekt der von ihr so bewunderten Chefin Avery LeClaire (Michelle Williams). Doch was passiert, wenn sich die anfängliche Wirkung verflüchtigt und die Realität wieder einsetzt?

Mit I FEEL PRETTY beweist das Erfolgsautorenteam Abby Kohn und Marc Silverstein (ER STEHT EINFACH NICHT AUF DICH, HOW TO BE SINGLE) einmal mehr ihr großes Talent brüllend Komisches zusammen mit herzwärmender Romantik in eine höchst unterhaltsame Story zu packen und übernehmen dabei zum ersten Mal auch die Regie. Amy Schumer (MÄDELSTRIP), die als Autorin, Produzentin und Darstellerin mit ihrer extrem erfolgreichen US-Comedy-Show „Inside Amy Schumer“ ihre eigene Marke unerschrockenen Humors geschaffen hat, übernimmt die Hauptrolle und ist als Produzentin mit an Bord, ebenso wie ihr langjähriger „partner in crime“ Kevin Kane („Inside Amy Schumer“, „Dating Queen“). Als Renees taffe Chefin Avery LeClaire ist Golden-Globe®-Gewinnerin Michelle Williams (GREATEST SHOWMAN, MANCHESTER BY THE SEA, MY WEEK WITH MARILYN) zu sehen. In weiteren Rollen glänzen die beiden Komödienstars Aidy Bryant („Girls“, THE BIG SICK), und Busy Philipps („Cougar Town – 40 ist das neue 20“, „Dawson´s Creek“) sowie der smarte britische Shootingstar Tom Hopper („Game of Thrones”). Modewelt, Schönheit, Film sind nicht zuletzt perfekt in den Besetzungen von Lauren Hutton (EIN MANN FÜR GEWISSE STUNDEN), Naomi Campbell (ZOOLANDER 2, „American Horror Story“) und Emily Ratajkowski (GONE GIRL – DAS PERFEKTE OPFER) vereint.

Hier gibt’s den Trailer:

Zum Kinostart von I FEEL PRETTY verlost TIKonline.de drei prall gefüllte Fanpakete bestehend aus Filmposter, Kosmetiktasche, Lipcare und Haarbürste.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „I FEEL PRETTY“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 19.5.2018. Viel Glück!