Gewinne Fan-Pakete von „THE EQUALIZER 2“

In „THE EQUALIZER 2“ kehrt Denzel Washington zurück in einer seiner bekanntesten Rollen und ist zum ersten Mal in seiner Karriere in einer Fortsetzung zu sehen. Robert McCall kämpft mit unbeirrbarer Entschlossenheit für Gerechtigkeit für alle Ausgebeuteten und Unterdrückten – doch wie weit wird er gehen, wenn es sich dabei um jemanden handelt, den er liebt?

Antoine Fuqua („Training Day“, „Die glorreichen Sieben“) hat erneut die Regie bei diesem rasanten Action-Thriller übernommen. In der Titelrolle glänzt Oscar®–Preisträger Denzel Washington (“Training Day”, “Flight”). An seiner Seite spielen Pedro Pascal („Kingsman: The Golden Circle“, „The Great Wall“), Ashton Sanders („Moonlight“, „Straight Outta Compton“), Bill Pullman („Independence Day“, „Battle of the Sexes – Gegen jede Regel“) und Oscar®-Preisträgerin Melissa Leo („The Fighter“, „Oblivion“). Das Drehbuch stammt erneut von Richard Wenk. Als Produzenten fungieren Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel Washington, Alex Siskin, Steve Tisch, Mace Neufeld, Michael Sloan und Tony Eldridge. Molly Allen und David J. Bloomfield zeichnen als Executive Producers von THE EQUALIZER 2 verantwortlich.

Zum Kinostart von „THE EQUALIZER 2“ verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus je einem Seesack und einer Tisch-Uhr inkl. Wetterstation.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „THE EQUALIZER 2“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 2. September 2018.