„THE DARKEST MINDS – DIE ÜBERLEBENDEN“ – Filmpakete zu gewinnen!

Am 16. August 2018 startet mit „THE DARKEST MINDS – DIE ÜBERLEBENDEN“ eine spannende, actiongeladene, zugleich ergreifende und unterhaltsame Geschichte in den deutschen Kinos

Zur Film:

Als einige Teenager auf mysteriöse Weise beginnen, mächtige, übernatürliche Kräfte zu entwickeln, werden Sie von der Regierung als Bedrohung erklärt und inhaftiert.

Die sechzehnjährige Ruby, eine der stärksten und mächtigsten der Jugendlichen, flieht aus dem Camp und stößt zu einer Gruppe durchgebrannter Teenager, die auf der Suche nach einem sicheren Ort sind. Bald muss die neu gefundene Familie feststellen, dass es in einer Welt, in der die mächtigen Erwachsenen sie betrogen haben, nicht reicht nur wegzulaufen. Die Teenager müssen den Kampf aufnehmen, um sich durch vereinte Kräfte die Kontrolle über Ihre Zukunft zurück zu holen.

Hier gibt's den Trailer:

