„THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE“ – Drei Film-Pakete für Euch!

Es wird lustig im Kino! Gerade ist der Streifen „THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE“ mit Jonathan Pryce, Adam Driver, Stellan Skarsgård und Olga Kurylenko in den deutschen Kinos gestartet (Kinostart: 27. September 2018).

Zum Film:

Der zynische Werbefilmer Toby (Adam Driver) lernt einen alten spanischen Schuhmacher (Jonathan Pryce) kennen, der sich für Don Quixote hält. Die beiden erleben eine Reihe absurder Abenteuer, in deren Verlauf Toby sich den tragischen Auswirkungen eines Films stellen muss, den er in seiner Jugend gedreht hat ─ ein Film, der die Hoffnungen und Träume eines kleinen spanischen Dorfes für immer verändert hat. Kann Toby das Getane je wieder gut machen und so zu seiner Menschlichkeit zurückfinden? Kann Don Quixote seinen Wahn bezwingen und seinen nahenden Tod verhindern? Oder wird etwa die Liebe alle Grenzen überwinden?

Terry Gilliam („The Zero Theorem“, „Das Kabinett des Doktor Parnassus“, „Brothers Grimm“) konnte auch für THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE wieder einen hochkarätigen Cast verpflichten: Neben Jonathan Pryce („Game of Thrones“, „G.I. Joe“-Reihe) in der Rolle des Don Quixote und Adam Driver („Star Wars: Die letzten Jedi“, „Logan Lucky“) als Toby überzeugen u.a. Olga Kurylenko („Ein Quantum Trost“, „Oblivion“), Stellan Skarsgård („Thor – The Dark Kingdom“, „Avengers“-Reihe), Òscar Jaenada („Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“, „The Cold Light of Day“), Jordi Mollà („Riddick – Überleben ist seine Rache“, „Knight and Day“), Sergi Lopez („Pans Labyrinth“) und Joana Ribeiro („Portugal Não Está à Venda“).

Hier geht’s zum Film-Trailer:

Zum Kinostart verlost TIKonlione.de drei Film-Pakete bestehend aus Poster, Buch und Handventilator.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „DON QUIXOTE“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 28.10.2018.