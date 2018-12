„DEINE JULIET“ – Filmpakete für Romantik-Fans!

Mit „DEINE JULIET“ erscheint pünktlich zu Weihnachten die romantischste Liebesgeschichte des Jahres auf DVD, Blu-ray und Digital.

Die Bestsellerverfilmung erzählt die Geschichte der Schriftstellerin Juliet, die während des Zweiten Weltkrieges die abgelegene Insel Guernsey besucht, um über den dortigen Buch-Club zu schreiben. Doch anders als erwartet knüpft sie dort nicht nur neue Freundschaften mit den teils kuriosen Mitgliedern, sondern findet vor allem die ganz große Liebe!

Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Mary Ann Shaffer und Annie Barrows, schuf der namhafte, britische Regisseur Mike Newell, der durch „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ weltweit auf sich aufmerksam machte und nach „Harry Potter und der Feuerkelch“ zuletzt für „Große Erwartungen“ verantwortlich zeichnete, mit „DEINE JULIET“ eine bewegende Geschichte über Hoffnung in Zeiten des Krieges und die tiefe Verbundenheit zwischen zwei Menschen. In den Hauptrollen überzeugen Lily James („Cinderella“, „Downton Abbey“) und Michiel Huisman („Für immer Adaline“, „Game of Thrones“). In weiteren Rollen sind Glen Powell („Hidden Figures“), Matthew Goode („The Imitation Game“), Jessica Brown Findlay („Downton Abbey“, „Victor Frankenstein“) sowie Tom Courtenay („45 Years“, „Doktor Schiwago“) und Penelope Wilton (“Downton Abbey”, „BFG – Big Friendly Giant“, „Best Exotic Marigold Hotel“) zu sehen.

Das umfangreiche Bonusmaterial enthält unter anderem ein Making of, die Featurettes „Hinter den Kulissen“, „Vom Buch zum Film“, „Die Geschichte hinter dem Film“, „Die Geschichte“ sowie Interviews und Trailer.

