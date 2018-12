„DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS“ – Super-süße Fanpakete zu gewinnen!

Über eine Million Zuschauer sahen sein letztes Kinoabenteuer, nun kehrt der kleine Drache Kokosnuss zurück auf die Leinwand. Am 27. Dezember 2018 startet das neue Abenteuer vom kleinen Drachen Kokosnuss und seinen Freunden Oskar und Matilda in den Kinos. Diesmal geht es auf große Reise, denn Feuer- und Fressdrachen fahren gemeinsam ins Ferienlager in „DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS – AUF IN DEN DSCHUNGEL!“.

Zum Film:

Der kleine Drache Kokosnuss ist in Aufbruchsstimmung: Die Abfahrt ins Ferienlager steht kurz bevor! Junge Feuerdrachen und Fressdrachen treten gemeinsam eine Schiffsfahrt zu den Dschungelinseln an, um so den Teamgeist unter den beiden Drachenspezies zu stärken. Begleitet werden sie dabei von Feuerdrachenlehrerin Proselinde, dem Fressdrachen-Chefkoch und Kokosnuss‘ Vater Magnus. Feuerdrache Kokosnuss und sein bester Freund Oskar, der einzige vegetarische Fressdrache, finden es aber unfair, dass nur Drachen im Camp erlaubt sind. Sollen sie die Sommerferien ohne ihre beste Freundin, das Stachelschwein Matilda, verbringen? Kurzerhand schmuggeln sie Matilda als blinde Passagierin an Bord. Doch die Reise wird zur Bewährungsprobe für unsere drei Helden, und auch für alle anderen Teilnehmer. Das Schiff rammt einen Felsen und die Reisegruppe muss sich zu Fuß durch den Dschungel ins Feriencamp durchschlagen. Dabei wird der Teamgeist auf eine harte Probe gestellt, denn der Dschungel birgt unbekannte Bewohner und Gefahren: Kokosnuss und seine Freunde begegnen geheimnisvollen Wasserdrachen und müssen eine fleischfressende Pflanze besiegen. Und das wird nur gelingen, wenn alle zusammenhalten.

In „DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS – AUF IN DEN DSCHUNGEL!“ sorgt eine hochkarätige Sprecherriege für einzigartige Unterhaltung für die ganze Familie: Max von der Groeben überzeugt als Drache Kokosnuss, Carolin Kebekus leiht Stachelschwein Matilda ihre Stimme und Dustin Semmelrogge spricht den vegetarischen Fressdrachen Oskar.

Hier gibt’s den Trailer:

Zum Kinostart von „DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS – AUF IN DEN DSCHUNGEL!“ verlost TIKonline.de zwei prall gefüllte Fan-Pakete. Diese enthalten jeweils ein Plüschtier-Set von Nici, „Mein erstes Kochbuch“ sowie einen tollen Wecker im Kokosnuss-Look.

Weitere Infos unter www.nici.de

Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „KOKOSNUSS“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 20.1.2019.