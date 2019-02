„ALITA – BATTLE ANGEL“ – Gewinnt hier Filmpakete zum Kinostart!

Die visionären Filmemacher James Cameron (AVATAR) und Robert Rodriguez (SIN CITY) bringen am 14.2. 2019 (Kinostart) mit „ALITA: BATTLE ANGEL“ ein episches Abenteuer über Hoffnung und Selbstbestimmung in die Kinos.

Zum Film:

Als Alita (Rosa Salazar) ohne jede Erinnerung daran, wer sie ist, in einer fremden Welt der Zukunft erwacht, wird sie von Ido (Christoph Waltz) aufgenommen. Der mitfühlende Arzt erkennt, dass sich hinter der leeren Cyborg-Hülle das Herz und die Seele einer jungen Frau mit einer außergewöhnlichen Vergangenheit verbergen. Während Alita lernt, sich in ihrem neuen Leben und den gefährlichen Straßen von Iron City zurechtzufinden, versucht Ido sie vor ihrer geheimnisvollen Vergangenheit zu beschützen. Ganz im Gegensatz zu ihrem neuen gerissenen Freund Hugo (Keean Johnson), der ihr dabei helfen will, ihre Erinnerungen zu triggern. Aber erst als die todbringenden und korrupten Mächte, die die Stadt beherrschen, Alita ins Visier nehmen, erhält sie einen Hinweis auf ihre Vergangenheit: Sie verfügt über einzigartige Kampfkünste, die die Herrschenden um jeden Preis kontrollieren wollen. Wenn es ihr gelingt, sich von ihnen fernzuhalten, könnte sie der Schlüssel sein, um ihre Freunde, ihre Familie und die Welt, die ihr ans Herz gewachsen ist, zu retten.

TIKonline.de verlost zum Kinostart von „ALITA: BATTLE ANGEL“ zwei Film-Pakete bestehend aus je zwei Kinotickets, Filmplakat und einer tollen Powerbank.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort ALITA nennen. Teilnahmeschluss ist der 17.2.2019.

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Im Falle eines Gewinns werden die Daten des jeweiligen Gewinners ausschließlich zum Versand des Gewinns an Dritte (Kooperationspartner) weitergegeben und danach ebenfalls wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Foto(s): © 20th Century Fox