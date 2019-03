Friedhof der Kuscheltiere – Filmpakete für Gruselfans zu gewinnen!

Es wird gruselig im Kino! Am 4.4.2019 ist Filmstart der Neuverfilmung von „FRIEDHOF DER KUSCHELTIERE“.

Zum Film:

Dr. Louis Creed, seine Frau Rachel und ihre beiden Kinder Gage und Ellie entfliehen der Großstadt für ein beschauliches Leben auf dem Land. Ganz in der Nähe ihres neuen Zuhauses und von dichtem Wald umgeben, befindet sich der unheimliche „Friedhof der Kuscheltiere“. Nach einem tragischen Zwischenfall bittet Louis seinen kauzigen Nachbarn Jud Crandall um Hilfe und löst damit unwillentlich eine gefährliche Kettenreaktion aus, die etwas abgrundtief Böses freisetzt und das neugewonnene Familienidyll bedroht. Schnell wird den Creeds klar, dass der Tod manchmal besser ist …

Das Regie-Duo Kevin Kölsch und Dennis Widmyer („Scream“, „HOLIDAYS“) bringen den düsteren Stephen King Horror-Klassiker in neuem Gewand auf die Kinoleinwand. Neben Jason Clarke („AUFBRUCH ZUM MOND“, „WINCHESTER: DAS HAUS DER VERDAMMTEN“) konnten sie John Lithgow („PITCH PERFECT 3“, „DIE ERFINDUNG DER WAHRHEIT“) und Amy Seimetz („ALIEN: CONVENANT“, „Stranger Things“) für die Hauptrollen gewinnen. Als Produzenten agieren Größen wie Lorenzo die Bonaventura („BUMBLEBEE“, „MEG“), Steven Schneider („INSIDIOUS: THE LAST KEY“, „GLASS“) und Mark Vahradian („BUMBLEBEE“, „TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT“). Executive Producer ist Mark Moran („AMITYVILLE: THE AWAKENING“). Das Drehbuch stammt von Jeff Buhler („JACOB’S LADDER“) und orientiert sich stark an Stephen Kings Bestsellerbuch.

Zum Kinostart verlost TIKonline.de fünf Filmpakete bestehend jeweils aus dem Buch von Stephen King, einem Filmplakat und, wie passend, einem Reiseführer „USA Neuengland“.

Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „FRIEDHOF DER KUSCHELTIERE“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 28.4.2019.