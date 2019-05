„GLAM GIRLS – HINREISSEND VERDORBEN“ – Überraschungspakete zu gewinnen!

Ab 9. Mai wird es sehr unterhaltsam in den Kinos. In „GLAM GIRLS – HINREISSEND VERDORBEN“ spielt Hollywoodstar Anne Hathaway die Hauptrolle einer Betrügerin.

Zum Film:

Von den Männern dieser Welt enttäuscht, verbündet sich Tollpatsch Penny (Rebel Wilson) mit der hochklassigen Trickbetrügerin Josephine (Anne Hathaway). Gemeinsam wollen sie auf Millionärsjagd gehen, um sich zu nehmen, was ihnen eigentlich nicht gehört. Nur Pennys unkultiviertes Auftreten steht dem Beutezug noch im Weg. Kurzerhand wird sie in die Kunst des Edelbetrugs eingeweiht. Auf dem Lehrplan stehen nun High Heels statt Hoodie und Tango statt Twerken. Ein waghalsiges Unternehmen – doch auch aus einem Ganoven-Entlein wird irgendwann ein ganz schön durchtriebener Schwan mit (sehr eigenem) Stil.

Die Zeiten ändern sich: Waren es im Komödienklassiker Zwei hinreißend verdorbene Schurken zwei männliche Hochstapler, die es auf eine Millionenerbin abgesehen hatten, knüpft sich in der Neu-Interpretation GLAM GIRLS – HINREISSEND VERDORBEN ein weibliches Duo Infernale die Männerwelt vor. Oscar®-Gewinnerin Anne Hathaway und Comedy-Star Rebel Wilson (Pitch Perfect) liefern sich als so ungleiches wie gerissenes Ganovinnen-Paar ein Duell der Hinterlist und der Worte. Frauenpower verspricht bereits das Drehbuch: Denn das gut gelaunte und pointierte Kino-Regiedebüt des britischen Comedians Chris Addison (Mock the Week) stammt aus der Feder von Autorin Jac Schaeffer, die aktuell Skripte für die Superheldinnen des Marvel-Universums (Captain Avengers, Black Widow) schreibt.

