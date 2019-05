„MEN IN BLACK INTERNATIONAL“ – Fan-Pakete warten auf Gewinner!

Am 13. Juni 2019 startet MEN IN BLACK: INTERNATIONAL in den deutschen Kinos. In dem neuesten Abenteuer der Men in Black spielen Chris Hemsworth und Tessa Thompson die frisch gebackenen Partner Agent H und Agent M, die sich direkt einer ganz besonderen Herausforderung stellen müssen: einem Maulwurf innerhalb der Men in Black Organisation.

Zum Film:

Die Men in Black haben die Erde immer vor dem Abschaum des Universums beschützt. In diesem neuen Abenteuer müssen sie sich ihrer bisher größten Bedrohung stellen: einem Maulwurf innerhalb der Men in Black Organisation.

Hauptdarsteller von MEN IN BLACK: INTERNATIONAL sind Chris Hemsworth („Thor: Tag der Entscheidung”, „Avengers: Infinity War“), Tessa Thompson („Thor: Tag der Entscheidung“, „Creed: Rocky’s Legacy“), Rebecca Ferguson („Mission: Impossible – Fallout“, „Greatest Showman“), Kumail Nanjiani („The Lego Ninjago Movie“, „The Big Sick“), Rafe Spall („The Big Short“, „Jurassic World: Das gefallene Königreich“) sowie Laurent und Larry Bourgeois (Les Twins). Komplettiert wird der Cast von Emma Thompson („Die Schöne und das Biest“, „Men in Black 3“) und Liam Neeson („The Commuter“, „96 Hours – Taken 3“). Regie führte F. Gary Gray. Das Drehbuch stammt von Art Marcum und Matt Holloway, basierend auf dem Malibu Comic von Lowell Cunningham. Der Film wurde produziert von Walter F. Parkes und Laurie MacDonald. Als Executive Producer zeichnen Steven Spielberg, E. Bennett Walsh und Barry Sonnenfeld verantwortlich.

Zum Kinostart verlost TIKonline.de zwei Fan-Pakete bestehend aus Wasserflasche, Ladekabel und Filmplakat.



Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „MEN IN BLACK“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 7.7.2019. Viel Glück! Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Im Falle eines Gewinns werden die Daten des jeweiligen Gewinners ausschließlich zum Versand des Gewinns an Dritte (Kooperationspartner) weitergegeben und danach ebenfalls wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.



Foto(s): © © 2019 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved.