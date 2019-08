STUBER – 5 STERNE UNDERCOVER – Fanpakete zu gewinnen!

Am 22. August 2019 startet STUBER – 5 STERNE UNDERCOVER, die Buddy-Actionkomödie des Jahres, in den deutschen Kinos. In den Hauptrollen sind Dave Bautista und Kumail Nanjiani, der in der deutschen Fassung von Rick Kavanian synchronisiert wird, zu sehen.

Zum Film:

Die „Uber“-Komödie STUBER ist die Mitfahrgelegenheit Deines Lebens. STUBER ist eine frische, moderne Adaption eines beliebten Konzepts: Die actiongeladene Buddy-Cop-Komödie – für Erwachsene! Im Mittelpunkt steht ein ungleiches Duo mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten (Beta-Männchen vs. supermaskulines Alpha-Männchen), das für jede Menge Spaß und ausgelassene, handfeste Action sorgt. Als ein gutmütiger Uber-Fahrer (Kumail Nanjiani) ausgerechnet einen grimmigen Polizisten (Dave Bautista) auf der Jagd nach einem brutalen Killer in seinem Taxi mitnimmt, wird er auf eine harte Probe gestellt: Er muss einen klaren Kopf behalten, versuchen, am Leben zu bleiben und seine Fünf-Sterne-Bewertung retten.

TIKonline.de verlost zum Kinostart drei Fanpakete bestehend aus je zwei Kino-Tickets, Duftbaum und Poster.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stuchwort „STUBER“ nennen. Teilnahmeschluss ist der 1.9.2019.