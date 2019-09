„ANGRY BIRDS 2“ – Coole Film-Goodies zu gewinnen!

Die ANGRY BRIDS kehren ab 19. September 2019 zurück auf die Kinoleinwand.

Zum Film:

Mit einer urkomischen Starbesetzung aus bekannten und neuen Charakteren geht der Streit zwischen den flugunfähigen Vögeln und den hinterlistigen grünen Schweinen in ANGRY BIRDS 2 – DER FILM in die nächste Runde. Als eine neue Bedrohung auftaucht, die sowohl die Insel der Vögel als auch die Insel der Schweine in Gefahr bringt, rekrutieren Red (Christoph Maria Herbst), Chuck (Axel Stein), Bombe (Axel Prahl) und Mächtiger Adler (Smudo) Chucks Schwester Silver (Anke Engelke) und tun sich mit den Schweinen Leonard (Ralf Schmitz), seiner Assistentin Courtney und dem Technik-Nerd Garry zusammen. Gemeinsam schmieden sie einen wackeligen Waffenstillstand und bilden ein ungewöhnliches Superteam, um ihre Heimat zu retten.

Das vogelwilde Abenteuer ANGRY BIRDS 2 – DER FILM kann sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen: Christoph Maria Herbst ist wieder als Hauptfigur „Red“ dabei und bildet mit Axel Stein als „Chuck“ und Axel Prahl als „Bombe“ das beliebte Vogelfreunde-Trio. Dem „Mächtigen Adler“ leiht erneut Smudo seine Stimme, Anja Kling schlüpft noch einmal in die Rolle der „Mathilde“ und Ralf Schmitz wird auch in Teil 2 als Schweineoberhaupt „Leonard“ zu hören sein. Neu bei diesem hochkarätigen Cast dabei sind Anke Engelke als die clevere „Silver“, Christiane Paul als Adlerdame „Zeta“ sowie Joey („Joey’s Jungle“) als Adler „Jerry“.

