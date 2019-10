„DEM HORIZONT SO NAH“ – Tolle Pakete zum Kinostart gewinnen!

Mit „DEM HORIZONT SO NAH“ kommt nun endlich die lang ersehnte Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers am 10. Oktober 2019 in die Kinos – eine wahre Geschichte über Liebe, Vertrauen und den Mut loszulassen. Er basiert auf der bewegenden Geschichte der Romanautorin Jessica Koch, die bald mit einem jungen, dynamischen Cast auf der Leinwand zu sehen ist: Luna Wedler (Das schönste Mädchen der Welt), Jannik Schümann (High Society) und u.a. Luise Befort („Club der roten Bänder – wie alles begann“).

Zum Film:

Was, wenn du die Liebe deines Lebens triffst und weißt, dass dir nur wenig Zeit bleibt? Die 18-jährige Jessica ist jung, liebt das Leben und hat Aussichten auf eine vielversprechende Zukunft, als sie sich eines Tages Hals über Kopf in Danny verliebt. Er ist gutaussehend, charmant und selbstbewusst, doch hinter der perfekten Fassade liegt ein dunkles Geheimnis. Und schon bald muss Jessica einsehen, dass es die gemeinsame Zukunft, von der sie geträumt hat, so nicht geben wird. Doch eins ist für sie klar: Sie glaubt an diese Liebe und an Danny. Und sie wird für ihn und diese Liebe kämpfen. Denn am Ende kommt es nicht darauf an, wie lange man geliebt hat, sondern wie tief.

In „DEM HORIZONT SO NAH“ erzählt Regisseur Tim Trachte (Abschussfahrt) die wahre Geschichte der Romanautorin Jessica Koch, deren Erstlingsroman 2016 in kürzester Zeit eine sensationelle Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Ariane Schröder (Hin und Weg) adaptierte den Roman in ein feinfühliges Drehbuch voll emotionaler Tiefe. In den Hauptrollen spielen European Shooting Star der Berlinale 2018 Luna Wedler (Das schönste Mädchen der Welt) und Jannik Schümann (Die Mitte der Welt, „Charité“) an der Seite von Luise Befort („Club der roten Bänder – Wie alles begann“), Victoria Mayer (Hin und Weg), Stephan Kampwirth („Dark“), Denis Moschitto (Aus dem Nichts) sowie Frederick Lau (Victoria).

Zum Kinostart am 10. Oktober 2019 verlost TIKonline.de zwei tolle Filmpakete. Diese enthalten das Buch zum Film aus dem Rowolth Verlag, zwei Tickets und ein Plakat.