„DORA UND DIE GOLDENE STADT“ – Hörspiele und Filmplakate für Euch!

Mit „DORA UND DIE GOLDENE STADT“ startet am 10. Oktober 2019 das spannende Abenteurer der Entdeckerin Dora in den deutschen Kinos. Neben den Gefahren des Dschungels muss sich Dora, die von Isabela Moner gespielt wird, diesmal auch den Herausforderungen der Highschool stellen. Ihre Eltern werden von Eva Longoria und Michael Pena dargestellt.

Zum Film:

Dora, die den größten Teil ihres Lebens mit ihren Eltern im Dschungel verbracht hat, muss sich jetzt der Highschool stellen. Und als wäre das nicht schon Abenteuer genug, verschwinden plötzlich auch noch ihre Eltern (Eva Longoria, Michael Peña) spurlos. Innerhalb kürzester Zeit befindet sich die furchtlose Entdeckerin gemeinsam mit dem Affen Boots, einem geheimnisvollen Dschungelbewohner (Eugenio Derbez) und einer ziemlich chaotischen Gruppe von Teenagern mitten in einem waghalsigen Abenteuer. Schließlich liegt es an Dora, ihr ganzes Dschungel-Know-how zu nutzen, um ihre Eltern zu retten und das Geheimnis um ein verschollenes Inka-Reich zu lüften.

Neben der charmanten Isabela Moner („PLÖTZLICH FAMILIE“, „SICARIO 2“) und Newcomer Jeffrey Wahlberg („FUTURE WORLD“) sind Eva Longoria („JOHN WICK“, „DESPERATE HOUSEWIVES“) und Michael Peña („THE MULE“, „NARCOS: MEXICO“) als Doras Eltern, Eugenio Derbez („GEOSTORM“, „JACK UND JILL“) als mysteriöser Alejandro Gutierrez und Temuera Morrison („AQUAMAN“, „VAIANA“) als Schurke Powell zu sehen. Regie führte der im Family-Entertainment bereits erfahrene James Bobin („ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN“, „MUPPETS“-Reihe), der die Teenie-Truppe mit viel Witz und Action durch ihr Dschungelabenteuer dirigiert. Produziert wurde der Film von Kristin Burr („CHRISTOPHER ROBIN“).

