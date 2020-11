„THE NIGHT CLERK“ Blu-rays fürs Heimkino zu gewinnen!

Corona-Krise ist Heimkino-Zeit! Mit „THE NIGHT CLERK“ (ab 05. November digital & ab 19. November als DVD und Blu-ray erhältlich) erscheint ein spannender Psychothriller mit Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse, Ready Player One) und Ana de Amas (Blade Runner 2049, Knives Out, James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben) in den Hauptrollen.

Zum Film „THE NIGHT CLERK“:

Bart Bromley (Tye Sheridan) ist ein hochintelligenter junger Mann mit autistischen Zügen. Er arbeitet als Nachtportier in einem Hotel, wo er die Gäste heimlich über Kameras beobachtet, um ihr Verhalten zu studieren. Während seiner Nachtschicht wird eine Frau ermordet und Bart gerät unter dringenden Mordverdacht. Doch dessen ganze Aufmerksamkeit ist bereits bei einem neuen Hotelgast, der schönen und einfühlsamen Andrea (Ana de Armas), zu der er eine persönliche Bindung aufbaut. Eine Nähe, mit der er nicht umzugehen weiß …

