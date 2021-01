Gewinne „The Outpost“ mit Scott Eastwood und Orlando Bloom auf Blu-ray!

Sie kämpfen, um zu überleben! „The Outpost“ ist ein von US-Kritikern gefeiertes Kriegsdrama, hochkarätig besetzt mit Scott Eastwood, Caleb Landry Jones und Orlando Bloom und erscheint am 28. Januar 2021 als DVD, Blu-ray und digital.

Zum Film:

Afghanistan am 3. Oktober 2009. 400 schwerbewaffnete Talibankämpfer greifen den US-Außenposten Keating nahe der Stadt Kamdesh an. Es kommt zu einem der blutigsten Gefechte im Afghanistan-Konflikt. Eingekesselt von mehreren Hundert Taliban und ohne jede Unterstützung, kämpfen 54 US-Amerikaner, darunter die Soldaten: Clint Romesha (Scott Eastwood), Justin Gallegos (Jacob Scipio), Michael Scusa (Scott Alda Coffey) und Josh Kirk (Jack Kesy) zwölf Stunden lang auf verlorenem Posten um ihr Überleben… Die „Schlacht von Kamdesh“ gilt bis heute als eine der blutigsten Auseinandersetzungen im Afghanistan-Krieg und ging als eines der erschreckendsten Beispiele für militärisches Versagen in die US-Geschichte ein.

