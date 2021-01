Gewinne „THE VIGIL – Die Totenwache“ auf Blu-ray

Im letzten Juli geisterte THE VIGIL – Die Totenwache hierzulande bereits über die Kinoleinwände, war darüber hinaus u.a. bei der Kultreihe „Midnight Madness“ des renommierten Toronto Film Festivals zu sehen und erhielt beim prestigeträchtigen Fantasy-Filmfestival von Sitges, dem Premium-Event für Horrorfilme, die Ehre als Abschlussfilm zu laufen. Präsentiert wird der Film übrigens von der Erfolgsschmiede Blumhouse, die mit ihren erfolgreichen Horrorfilmproduktionen „Paranormal Activity“, „Insidious“, „The Purge“ oder auch „Halloween“ u.a. bekannt geworden ist. Die Bilder stammen vom preisgekrönten Kameramann Zach Kuperstein („The Eyes of my Mother“), der Soundtrack vom mehrfach ausgezeichneten Komponist Michael Yezerski („The Devil’s Candy“).

Zum Film:

Der junge Yakov (Dave Davis) möchte die strenge chassidische Gemeinde in Brooklyn am liebsten verlassen, weil er seinen Glauben verloren hat. Da er dringend Geld braucht, stimmt er widerwillig dem Angebot des Rabbiners zu, die nächtliche Totenwache für ein verstorbenes Gemeindemitglied zu übernehmen. Kurz nach seiner Ankunft in dem baufälligen Haus wird Yakov klar, dass hier etwas sehr, sehr falsch läuft. Schon bald findet sich der junge Held in einem unheimlichen Albtraum wieder, der von einem furchteinflößenden Wesen orchestriert wird: Einem „Mazik“, wie im jüdischen Volksglauben jener Totengeist bezeichnet wird. In dieser Nacht des surrealen Schreckens muss sich Yakov nicht nur bösen Geistern, sondern auch den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.

