„Jesus Rolls“ – Blu-rays zu gewinnen!

Mit „Jesus Rolls“ kommt ein düster-komischer und grenzüberschreitender Roadtrip durch die ländlichen Gegenden New Yorks ins Heimkino (ab 8. April 2021 als DVD und Blu-ray, digital bereits ab 25.3.).

Zwei ungeschickte Gauner und ein zu allem aufgelegter Friseur gehen auf Verbrecherjagd und hinterlassen eine Spur des Chaos. Mit JESUS ROLLS inszeniert der Emmy®-nominierte John Turturro eine abgefahrene Spritztour, die keine Grenzen kennt. Hochkarätig besetzt mit John Turturro himself, Emmy-Gewinner Bobby Cannavale, der Oscar®-nominierten Audrey Tautou, Oscar®-Gewinnerin Susan Sarandon, Oscar®-Preisträger Christopher Walken und Mad Men-Star Jon Hamm u.v.m. Das Drehbuch stammt ebenfalls von Turturro und ist eine Hommage an die französische Komödie „Die Ausgebufften“ (Les Valseuses) von Bertrand Blier.

Zum Film:

Dios mio, Mann … kaum aus dem Knast raus, schon hat der gottbegnadete Bowler Jesus Quintana (John Turturro), der einst den Dude höchstpersönlich herausforderte, wieder Ärger an der Backe. Gemeinsam mit seinem Kumpel Petey (Bobby Cannavale) klaut er dem Haarstylisten Paul Dominique (Jon Hamm) zuerst dessen V8 Plymouth Klassiker, dann seine Geliebte Marie (Audrey Tautou) und schließlich rauben sie auch noch seine Kasse leer. Da vergeht sogar dem coolsten Friseurmeister das Lachen. Als die beiden vor ihm fliehen, schießt er Petey in den Allerwertesten. Bevor sie sich noch tiefer in die Welt des Schmerzes begeben, legen sie mit Marie einen legendären Roadtrip voller Bowling, Strikes und Gipsy King Songs hin.

Zum Heimkinostart von „Jesus Rolls“ verlost TIKonline.de drei Blu-rays. Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „Jesus Rolls“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 2. Mai 2021.