„The Rookies“ – Gewinne hier Action für Dein Heimkino!

Ihr Name ist Bruce. Agent Bruce. Ihr Motto: „Der Glaube an das Gute im Leben ist wichtiger, als das eigene Leben“. Dass man sich mit Milla Jovovich nicht anlegen sollte, hat der RESIDENT EVIL-Star bereits mehrfach bewiesen. Kein Wunder also, dass Alan Yuen (FIRESTORM) sie für seinen neuesten Action-Streifen mit an Bord holt. Doch als Boss-Agentin eines geheimnisvollen Ordens hat es Jovovich leider nicht nur mit Profis zu tun, sondern mit einer Gruppe blutiger Anfänger*innen. Ihnen voran der taiwanesische Schauspieler Talu Wang als zufällig rekrutierter Agent Feng Zhao, an seiner Seite und ebenfalls Teil der Rettungsmission Sandrine Pinna als Miao Miao. Entstanden ist ein witziges, explosives Actionspektakel mit herrlich-skurrilen Charakteren, jeder Menge Gags und rasanten Verfolgungsjagden.

Ob die verrückte Truppe die Welt vor dem Untergang bewahren kann, ist ab 22. Juli zu erfahren, wenn „THE ROOKIES“ als DVD und Blu-ray im Handel erscheint. (Digital kann bereits seit 8. Juli mitgefiebert werden.)

Zum Film:

Draufgänger und Extremsportler Zhao Feng (Talu Wang) hat schon immer ein Leben am Limit geführt. Doch als er versehentlich in einen illegalen Handel verwickelt wird, ändert sich sein Schicksal. Er wird von der mysteriösen Spezialagentin Bruce (Milla Jovovich) rekrutiert, um einem geheimnisvollen Orden beizutreten. Ab sofort bildet er zusammen mit der miesen Polizistin Miao Yan (Sandrine Pinne), dem Wissenschaftler Ding Shan (Timmy Xu) und der arbeitslosen Ärztin LV (Meitong Liu) die neueste Amateureinheit zur internationalen Verbrechensbekämpfung. Mit Unterstützung von Agentin Bruce begeben sich die vier Rookies auf ihre erste Mission, um die Welt vor dem Untergang zu retten…

