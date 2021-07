„ESPEN UND DIE LEGENDE VOM GOLDENEN SCHLOSS“ – Jetzt Blu-Ray Packages fürs Heimkino gewinnen!

Mit „ESPEN UND DIE LEGENDE VOM BERGKÖNIG“ bewies Regisseur Mikkel Brænne Sandemose bereits sein Händchen für großes und spannendes Family-Entertainment. Nun darf sich sein beliebter Held in „ESPEN UND DIE LEGENDE VOM GOLDENEN SCHLOSS“ in ein neues, mitreißendes Abenteuer stürzen – und das einmal mehr vor der atemberaubenden Naturkulisse Norwegens. In die Rolle des abenteuerlustigen und liebenswürdigen Bauernsohns Espen schlüpft erneut Vebjørn Enger, an seiner Seite die wundervolle Eili Harboe, die als unerschrockene Prinzessin Kristin das Publikum verzaubert. Gemeinsam treffen sie auf eine ganz besondere Schurkin, die von der preisgekrönten und u.a. mit einem César Award-geehrten Sidse Babett Knudsen (BORGEN) gespielt wird.

Ausgezeichnete Visual Effects (Amanda Award 2020), eine fantasievolle Ausstattung und geheimnisvolle Fabelwesen, die die Welt von Espen zum Leben erwecken, runden das große Fantasy-Abenteuer perfekt ab.

Ob die beiden das Königreich retten können – und auf welch außergewöhnliche Wegbegleiter sie auf ihrer magischen Reise treffen, ist ab 5. August zu erfahren, wenn „„ESPEN UND DIE LEGENDE VOM GOLDENEN SCHLOSS“ auf DVD und Blu-ray erscheint (digital bereits ab 22. Juli).

Zum Film:

Die beiden Bauernsöhne Per und Pål stehen unter Verdacht, das Königspaar vergiftet zu haben. Ihre einzige Hoffnung ist ihr Bruder Espen (Vebjørn Enger), der sich mit Prinzessin Kristin (Eili Harboe) auf die Suche nach dem sagenumwobenen Schloss Soria Moria macht, das aus purem Gold gebaut sein soll. Der Legende nach befindet sich dort ein Brunnen, der das Wasser des Lebens enthält – das einzige Heilmittel für den König und die Königin. Wenn Espen und Kristin scheitern, bedeutet das das Ende für die Brüder, das Königreich und vielleicht die ganze Welt.

Zum Heimkinostart verlos TIKonline.de drei fette Blu-ray Packages bestehend aus „ESPEN UND DIE LEGENDE VOM GOLDENEN SCHLOSS“ und „ESPEN UND DIE LEGENDE VOM BERGKÖNIG“. Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „ESPEN“ nennen. Einsendeschluss ist der 5.9.2021.