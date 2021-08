„MADISON“ – Überraschungspakete fürs Familienkino

Mit „MADISON“ kommt ein spannender Familienfilm von Regisseurin Kim Strobl in die Kinos (Filmstart: 16. September 2021).

Zum Film:

MADISON (Felice Ahrens) ist ein junges Mädchen, supersportlich, energiegeladen und ehrgeizig. Radrennsport ist ihre Leidenschaft und sie setzt alles daran, ihrem Vater, dem erfolgreichen Radsport-Profi Timo (Florian Lukas), nachzueifern. Durch einen unglücklichen Zwischenfall muss sie das Trainingscamp verlassen und findet sich ungewollt in den Tiroler Bergen wieder, wo ihre Mutter Katharina (Maxi Warwel) in den Ferien Yoga unterrichtet. So hat sie sich ihren Sommer echt nicht vorgestellt: Völlig andere Gegend, neue Leute und dann auch noch Mountainbikes statt Rennräder! Ihr Alltag kommt völlig ins Schleudern. Doch mit Hilfe ihrer neuen Freunde Vicky (Emilia Warenski) und Jo (Yanis Scheurer) entdeckt Madison abseits der vorgegebenen (Radsport-) Pfade neue Ziele und stürzt sich ungebremst in ein unvergessliches Sommerabenteuer.

Die Hauptrolle der Madison spielt Nachwuchsdarstellerin Felice Ahrens (LILIANE SUSEWIND). Als Madisons Vater ist Florian Lukas (GOODBYE, LENIN!) zu sehen, Maxi Warwel (FACK JU GÖTHE 2) spielt Madisons Mutter. Das Ensemble ist wunderbar abgerundet durch Valentin Schreyer (WARTEN AUF DEN MOND) sowie die Nachwuchsdarsteller*innen Emilia Warenski (RISE UP! AND DANCE), Yanis Scheurer und Leevi Schlemmer. Sportlich ergänzt ist der Cast von zwei einflussreichen Radfahrern: den Downhill-Profis und Youtubern Elias Schwärzler und Gabriel Wibmer, die in Nebenrollen zu sehen sind. Als Stunt-Double für Madison wurde die Mountainbikerin Jennifer Schönenberger eingesetzt. Für einen Cameo-Auftritt ist zudem Bahnradsportlerin und Weltmeisterin Pauline Grabosch dabei.

Zum Kinostart verlost TIKonloine.de zwei fette Überraschungspakete bestehend aus Trinkflasche, Gürteltasche, Halstuch und Kinokarten.

Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „MADISON“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 26.9.2021.

Foto(s): © MADISON_©_Dor Film-West_Foto_Stefanie Leo