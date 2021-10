Gewinne „THE LAST JOURNEY – Die letzte Reise der Menschheit“ fürs Heimkino

Mit „THE LAST JOURNEY – Die letzte Reise der Menschheit“ kommt ein postapokalyptischer Sci-Fi Thriller ins Heimkino.

Die Story:

In naher Zukunft: Die Sonne ist erloschen. Ein geheimnisvoller roter Mond liefert den Menschen überlebenswichtige Energie, um auf der Erde weiter existieren zu können. Als er plötzlich seinen Kurs ändert und direkt auf die Erde zusteuert, droht er die gesamte Menschheit auszulöschen. Der einzige, der in der Lage ist die Apokalypse zu verhindern, ist der begabteste Astronaut seiner Zeit: Paul W.R. (Hugo Becker). Doch kurz vor Start der Mission verschwindet Paul spurlos. Unerbittlich von den verzweifelten Menschen gejagt, kreuzt Paul den Weg von Elma (Lya Oussadit-Lessert), einem Teenager mit explosivem Temperament, die ihn auf seiner Flucht begleitet.

Über den Film:

Vor spektakulärer Kulisse und einer endzeitgeprägten Atmosphäre, inszeniert Regisseur Romain Quirot mit THE LAST JOURNEY – Die letzte Reise der Menschheit einen postapokalyptischen Sci-Fi Thriller, der sich sehen lassen kann. Seine internationale Premiere feierte Quirots Werk beim Sitges Film Festival 2020, bei dem er direkt als „Bester Spielfilm“ mit dem Méliès d’Argent ausgezeichnet und darüber hinaus auch mit einer Nominierung als „Bester Film“ in der Official Fantàstic Competition geehrt wurde.

Entstanden ist ein packender und mit Hugo Becker (THE AUSSAULT), Jean Reno (LEON DER PROFI), Paul Hamy (DER ORNITHOLOGE) und Lya Oussadit-Lessert (AUSGEFLOGEN) großartig besetztes Roadtrip-Highlight, das hierzulande am 30. September als DVD und Blu-ray im Handel erschienen ist und auch digital erhältlich ist. Dann erfahren wir, ob es irgendeine Hoffnung gibt, dass der plötzlich verschwundene Paul W.R. doch noch die Menschheit vor dem Untergang retten kann.

Übrigens: Quirots Figur Paul W.R. ist für den ein oder anderen Filmliebhaber kein Unbekannter, so hauchte der Regisseur seinem Protagonisten bereits in seinem Kurzfilm LE DERNIER VOYAGE DE L’ÉNIGMATIQUE PAUL W.R. Leben ein – ein 17-Minüter, der beim Berlin Short Film Festival als bester Science-Fiction-Kurzfilm prämiert wurde.

