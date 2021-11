„CLIFFORD DER GROSSE ROTE HUND“ – Niedliche Fanpakete zu gewinnen!

Mit „CLIFFORD DER GROSSE ROTE HUND“ kommt ein unterhaltsamer Familienstreifen auf die Kinoleinwand (Kinostart 2.12.2021).

Zum Film:

Als die quirlige Emily Elizabeth (Darby Camp) von dem geheimnisvollen Mr. Bridwell (John Cleese) einen kleinen roten Welpen geschenkt bekommen hat, hätte sie es nie für möglich gehalten, dass sie eines Tages in ihrem New Yorker Appartement neben einem riesigen, drei Meter großen Hund aufwachen würde. Was kann sie nur tun, um ihren geliebten Clifford bei sich zu behalten, platzt doch die „Hütte“ aus allen Nähten? Während ihre alleinerziehende Mutter (Sienna Guillory) geschäftlich unterwegs ist, begeben sich Emily und ihr lustiger, aber ziemlich chaotischer Onkel Casey (Jack Whitehall) gemeinsam auf eine fantastische Reise, die sie die aufregendsten und coolsten Abenteuer erleben lässt. Gemeinsam erobern die drei New York, und Clifford zeigt der Welt, was es heißt, ein großes Herz zu haben!

Die Geschichte rund um den liebenswerten, überlebensgroßen roten Hund Clifford beruht auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Norman Bridwell. Nach der erfolgreichen Zeichentrickserie inszeniert Regisseur Walt Becker („Alvin und die Chipmunks: Road Chip“) den Stoff nun als Familienabenteuer für die große Kinoleinwand. Die Rolle der Emily übernimmt die talentierte Jungschauspielerin Darby Camp, die vielen aus der erfolgreichen HBO-Serie „Big Little Lies“ bekannt sein dürfte. An ihrer Seite zwei hochkarätige britische Comedy-Größen: Der Schauspieler und Comedian Jack Whitehall („Bad Education“, „Mother’s Day: Liebe ist kein Kinderspiel“) spielt Emilys verplanten Onkel Casey und Comedy-Legende John Cleese („Harry Potter und die Kammer des Schreckens“, „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“) den geheimnisvollen Tierfreund mit den magischen Fähigkeiten.

