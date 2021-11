„THE GREEN KNIGHT“ – Beste Unterhaltung fürs Heimkino gewinnen!

Eine fantastische Geschichte über Ehre und Liebe, Mut, Versuchung und Schicksal kommt ins Heimkino. „THE GREEN KNIGHT“ erscheint ab 9.12. als DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD und digital bereits ab 26.11.2021.

Basierend auf der zeitlosen Artuslegende erzählt THE GREEN KNIGHT die abenteuerliche Geschichte des tollkühnen Sir Gawain (Dev Patel), Ritter der Tafelrunde. Um sich vor seiner Familie, seinem Volk und letztlich auch sich selbst zu beweisen, begibt sich der Neffe des König Artus auf die Reise seines Lebens mit dem Ziel, sich der ultimativen Herausforderung zu stellen: dem sagenhaften Grünen Ritter, einem gigantischen, smaragdgrünhäutigen Fremden und Prüfer der Menschen. Weg von Elma (Lya Oussadit-Lessert), einem Teenager mit explosivem Temperament, die ihn auf seiner Flucht begleitet.

Zum Film:

Mit seinem Fantasy-Spektakel THE GREEN KNIGHT widmet sich Visionär David Lowery (A GHOST STORY) der aus dem 14. Jahrhundert stammenden mittelalterlichen Ritterromanze „Sir Gawain and the Green Knight“, ein eher unbekannter Teil des Geschichtenzyklus um den legendären König Artus. Seinen Titel hat er auf THE GREEN KNIGHT verkürzt und sich als Drehbuchautor und Regisseur auf die geheimnisvolle Odyssee seines Helden Sir Gawain fokussiert. Eine gegen den Strich gebürstete, an Abenteuern reiche Rittermär ist ihm gelungen, gleichermaßen symbolreich, allegorisch und mysteriös, dennoch ganz dem modernen Kino mit seinen großen Schauwerten und verblüffenden Effekten verpflichtet.

In der Hauptrolle als Gawain, einem jungen Ritter auf der Suche nach sich selbst, besticht Dev Patel („Slumdog Millionär“), als Gegen- und Mitspieler überzeugen Alicia Vikander („The Danish Girl“), Joel Edgerton („The King“), Sarita Choudhury („Mississippi Masala“) und Sean Harris („Macbeth“).

