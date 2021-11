DAVID LYNCHS „MULHOLLAND DRIVE“ als Blu-ray gewinnen

Zum 20-jährigen Jubiläum erscheint der Kultfilm ab 9. Dezember 2021 als 4K UHD Limited Collector’s Edition, Blu-ray, DVD & Digital.

Mit MULHOLLAND DRIVE schuf Ausnahme-Regisseur David Lynch 2001 nicht nur eines seiner essenziellsten Werke, sondern einen der wichtigsten Filme des 20. Jahrhunderts. Zum 20-jährigen Jubiläum von Lynchs traumhaftem Mystery-Drama (in den Hauptrollen Naomi Watts, Laura Harring und Justin Theroux) präsentiert STUDIOCANAL nun eine brandneue 4K Restaurierung des Films, die vom Regisseur persönlich begleitet wurde.

Zwei Jahrzehnte nach seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2001, bei der David Lynch mit dem Preis für die „Beste Regie“ ausgezeichnet wurde (den er sich mit Joel Coen für „The Man Who Wasn’t There“ teilte), feierte der Klassiker in diesem Jahr im Rahmen der CANNES CLASSICS in nie dagewesener Qualität erneute Premiere an der Cote d’Azur.

