Weihnachts-Suche 2021 – Jeden Tag mitsuchen und tolle Preise gewinnen!

Pünktlich zur Weihnachtszeit startet bei TIKonline.de statt eines Adventskalenders ein Weihnachtsgewinnspiel, die große Weihnachts-Suche 2021.

Vom 3. bis 24. Dezember 2021 gibt es täglich tolle Preise aus unserer Redaktion zu gewinnen: DVDs und Blue-rays von besonderen Kinofilmen, CD-Pakete, T-Shirts & Modeaccessoires, Kosmetik, Bücher, coole Gadgets und viele Überraschungen.

Unter anderem gibt es 5 eROCKIT Goodies-Bags für Euch, die u.a. stylische Kühlschrankmagneten und einen Gutschein für eine Tour mit diesem besonderen Elektromotorrad enthalten.

Als Hauptpreise haben wir 5x ein „OLYMPIA Watchphone“ mit dabei, eine Uhr mit der man telefonieren kann. Dieses Retro-Gadget ist ein absoluter Hingucker! Die Uhr mit eingebautem Handy gibt es in vielen bunten Farben.

Mitmachen geht ganz einfach

Klicke Dich kreuz und quer durch TIKonline.de und achte darauf, ob Du irgendwo den roten TIKonline.de Weihnachtsmann findest. Dieser versteckt sich in unserem gesamten Online-Portal. Wenn Du einen der Weihnachtsmänner siehst, sofort anklicken! Entweder Du hast dann eine Niete gefunden oder ein gültiges Los.

Wenn Du den richtigen Weihnachtsmann gefunden hast, wirst Du ein Gewinnspiel-Formular sehen. Fülle dieses bitte korrekt aus, dann bist Du Deinem Gewinn schon ein ganzes Stück näher.

Aus allen vollständig ausgefüllten Gewinnformularen losen wir TÄGLICH einen Gewinner aus. Alle die besonders fleißig suchen und mehrere Formulare finden, können damit ihre Gewinnchance erhöhen. Jedes ausgefüllte Formular ist ein Los. Jeder kann hier jeden Tag teilnehmen so oft er möchte!

Alle Tagesgewinner werden in der Regel am Folgetag bis ca. 12 Uhr an dieser Stelle anonymisiert veröffentlicht. Über die Wochenenden und Feiertage findet die Veröffentlichung unregelmäßig statt.

Hier die Gewinner der Weihnachts-Suche 2021:

3.12.2021: Sandra S. aus Köln

4.12.2021: Michaela K. aus München

5.12.2021: Ludger R. aus Eschborn

6.12.2021: Peter S. aus Rostock

7.12.2021: Jan D. aus Langenfeld

8.12.2021: Simone B. aus Leipzig

Teilnahmebedingungen:

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Nur vollständig ausgefüllte Formulare gelten als Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Gewinne werden nach Ablauf des Gewinnspiels Anfang Januar gesammelt verschickt.