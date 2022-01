„TOD AUF DEM NIL“ – drei fette Fan-Pakete zu gewinnen

Mit „TOD AUF DEM NIL“ kommt ein absoluter Krimi-Klassiker mit Star-Besetzung ab 10.2.2021 in die deutschen Kinos.

Zum Film:

TOD AUF DEM NIL basiert auf dem 1937 erschienenen Krimi von Agatha Christie. In dem gewagten Mysterythriller von Kenneth Branagh geht es um das emotionale Chaos und die tödlichen Konsequenzen, die von obsessiver Liebe ausgelöst werden. Der Ägyptenurlaub des belgischen Meisterdetektivs Hercule Poirot an Bord eines mondänen Flußdampfboots wandelt sich zu einer erschütternden Suche nach einem Mörder, als die idyllischen Flitterwochen eines perfekten Ehepaars ein jähes und tragisches Ende erfahren. Erzählt vor der epischen Kulisse endloser Wüstenlandschaften und den majestätischen Pyramiden von Gizeh, versammelt diese Geschichte ungezügelter Leidenschaft und lähmender Eifersucht eine kosmopolitische Gruppe makellos gekleideter Reisender und so viele raffinierte und bösartige Handlungswendungen, dass das Publikum bis zur letzten schockierenden Auflösung rätseln und mitfiebern wird.

TOD AUF DEM NIL vereint einmal mehr das Filmemacher-Team, das schon MORD IM ORIENT EXPRESS zu einem weltweiten Kinoerfolg gemacht hat. Wieder spielt der fünffach oscarnominierte Kenneth Branagh selbst die Hauptrolle als ikonische Spürnase Herule Poirot. An seiner Seite findet sich eine erstklassige Gruppe von Verdächtigen, darunter Tom Bateman, die vierfach oscarnominierte Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders und Letitia Wright. Sein Drehbuch adaptierte Michael Green von Agatha Christies gleichnamigem Roman. Produzenten sind Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh, Judy Hofflund und Kevin J. Walsh. Als ausführende Produzenten fungieren Matthew Jenkins, James Prichard und Matthew Prichard.

Zum Kinostart verlost TIKonline.de drei prall gefüllte Fan-Pakete. Diese beinhalten das kultige Plakat, ein Baseballcap, ein Lesezeichen, Schlüsselanhänger, ein Koffernamensschild und das Buch zum Film.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen mit dem Stichwort „TOD AUF DEM NIL“. Einsendeschluss ist der 28.2.2022.