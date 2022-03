Triff die Stars live – Mit TIKonline.de zur „AMBULANCE“ Deutschlandpremiere!

TIKonline.de bringt Dich zur Deutschlandpremiere von „AMBULANCE“. Wir verlosen 5×2 exklusive Kinotickets für eine megatolle Filmpremiere. Erlebe den Actionstreifen von Star-Regisseur Michael Bay vor allen anderen und in Anwesenheit der Topstars aus Hollywood.

Mit dabei sind: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez sowie Produzent Bradley J. Fischer und Regisseur Michael Bay.

Die Premiere steigt am Dienstag, 22.3.2022 im Berliner Zoo Palast. Gegen 17 Uhr solltest Du Zeit haben. Vor Ort gilt 2G, inkl. Maskenpflicht. Zum Mitmachen einfach als Stichwort AMBULANCE plus Deine Handynummer (!) im Formular angeben und Deine Kontaktdaten nicht vergessen. Wir benachrichtigen alle Gewinner am Freitag (Teilnahmeschluss: 18.3.2022 12 Uhr). Viel Glück!