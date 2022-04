Exklusive Tickets gewinnen – Deutschland-Premiere von THE NORTHMAN am 30. März 2022 in Hamburg

TIKonline.de bringt Dich zur Deutschland-Premiere von THE NORTHMAN am 30. März 2022 in Hamburg. Freue Dich auf einen grandiosen Kinoabend in Anwesenheit des Regisseurs Robert Eggers sowie des Hauptdarstellers Alexander Skarsgård und erlebe den epischen Abenteuerfilm und Thriller vor allen anderen!

Jetzt mitmachen: Wir verlosen 5×2 exklusive Tickets! (bei eigener Anfahrt)Ort der Premiere: ASTOR Film Lounge HafenCity Hamburg.

Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Die Premiere wird nach den 2G Regeln durchgeführt. Das Tragen einer FFP2-Maske, auch am Platz, ist obligatorisch. Die Maske kann am Platz zur Einnahme von Speisen und Getränken abgenommen werden.