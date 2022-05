„NORTH HOLLYWOOD“ – Drei Blu-rays fürs Heimkino-Erlebnis zu gewinnen!

Mit „NORTH HOLLYWOOD“ kommt eine Coming-of-Age Story über den Traum, ein Profi Skater zu werden, ins Heimkino. Ab 9. Juni 2022 als DVD und Blu-ray erhältlich, digital bereits ab 27. Mai 2022 verfügbar. Produziert von Ausnahmetalent Pharrell Williams! Mit Vince Vaughn, Ryder McLaughlin & Miranda Cosgrove…

Zum Film:

Michael (Ryder McLaughlin) steht kurz vor seinem High School-Abschluss und braucht einen Plan, wie es für ihn danach im Leben weitergehen soll. Während sein Vater (Vince Vaughn) ihn mit Karriereplänen unter Druck setzt, träumt Michael davon, ein Profi Skater zu werden. Den Sommer verbringt er die meiste Zeit mit seinen besten Freunden im Skatepark und nähert sich auch langsam seinem Schwarm Rachel (Miranda Cosgrove) an. Als Michael schließlich die Chance bekommt, mit richtigen Profi Skatern abzuhängen, führt das zu Spannungen in seinem Umfeld. Jetzt liegt es an ihm zu entscheiden, was ihm wirklich wichtig ist …

Mit NORTH HOLLYWOOD erzählt Regisseur und Drehbuchautor Mickey Alfred, der bei Mid90s als Produzent verantwortlich zeichnete, eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Im Fokus steht Michael – gespielt von Ryder McLaughlin – dessen Traum es ist, ein Skater-Star zu werden. Sein Vater – hochkarätig mit Vince Vaughn (Freaky) besetzt – hat jedoch ganz andere Pläne für seinen Sohn … Und so lassen die Konflikte nicht lange auf sich warten. Ergänzt wird das Ensemble durch u.a. Miranda Cosgrove (School of Rock) und Angus Cloud (Euphoria).

TIKonline verlost zum Heimkinostart drei Blu-rays. Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort „NORTH HOLLYWOOD“ ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 10.7.2022.