Cooler Musikfilm „ALLE FÜR ELLA“ – Hier Fanpakete gewinnen!

Am 8. September startet der mitreißende Musikfilm „ALLE FÜR ELLA“ (u.a. mit Lina Larissa Strahl, Safira Robens, Malene Becker, Tijan Marei, Gustav Schmidt, Lavinia Wilson, Milan Peschel) in den deutschen Kinos.

Zum Film:

Ella träumt davon, auf den Bühnen dieser Welt zu performen. Mit ihren drei besten Freundinnen hat sie die Band Virginia Woolfpack gegründet, mit der sie nach der Schule so richtig durchstarten will. Momentan kämpft sie aber vor allem mit dem Abi und ihrem ätzenden Nebenjob im Pizzaturm. Als sich über einen Song-Contest die Chance bietet, groß ins Musikbiz einzusteigen, überredet sie ihre BFFs, sich anzumelden. Stärkster Konkurrent ist ausgerechnet der arrogante Rapper alfaMK, der bereits eine beachtliche Fanbase hat und auch noch unverschämt gut aussieht. Doch das Woolfpack lässt sich davon nicht einschüchtern. „Sisters before Misters“ war schon immer das Motto der Band. Oder etwa nicht?

Mit Witz, Power und einem hitverdächtigen Soundtrack erzählt Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl von Freundschaft, Selbstbestimmung und erster Liebe und trifft damit genau den Nerv der neuen Generation. Nach den BIBI-&-TINA-Kinoerfolgen begeistert Lina Larissa Strahl wieder in einer Titelrolle neben den Schauspielgrößen Milan Peschel, Hanno Koffler und Lavinia Wilson sowie zahlreichen jungen Talenten und prominenten Influencern wie Caro Daur und Emir Bayrak.

Die Hauptrollen spielen Lina Larissa Strahl (BIBI & TINA-Reihe) als Ella, Safira Robens (LIBERTÉ) als Anaïs, Malene Becker (SONG FÜR MIA) als Romy, Tijan Marei (DIE RETTUNG DER UNS BEKANNTEN WELT) als Cahide, Gustav Schmidt (WIR SIND JETZT) als Leon, Lorenzo Germeno (TKKG) als Ellas Bruder Tim, Lavinia Wilson (SCHOSSGEBETE) als Ellas Mutter Heike, Milan Peschel (DIE HOCHZEIT) als Musiklehrer Herr Böblinger-Moll und Hanno Koffler (DER PASS) als Musikproduzent Heiner Jung. Regie führte Teresa Fritzi Hoerl nach einem Drehbuch von Timo Baer und Anja Scharf. Fabian Rösler war für die Bildgestaltung verantwortlich.

