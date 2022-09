Ticket-Alarm – Mit TIKonline.de zur Weltpremiere von „LIEBER KURT“ mit Til Schweiger

TIKonline.de bringt Dich mit etwas Glück zur Weltpremiere des neuen Streifens von und mit Til Schweiger! Sei mit dabei wenn am 7. September 2022 die Stars des Films „LIEBER KURT“ im Zoo Palast in Berlin über den roten Teppich schreiten. Blitzlichtgewitter und Gänsehaut-Momente sind im Kino garantiert!

Anwesend sein werden Produzent, Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Til Schweiger, die SchauspielerInnen Franziska Machens, Levi Wolter und Marie Burchard, die Autorin der Romanvorlage „Kurt“ Sarah Kuttner sowie das Filmteam und zahlreiche weitere prominente Gäste.

Zum Story des Films:

Kurt (Til Schweiger) und Lena (Franziska Machens) ziehen gemeinsam in ein altes, renovierungsbedürftiges Haus außerhalb der Stadt, um näher bei Kurts sechsjährigem Sohn, dem kleinen Kurt (Levi Wolter), und Exfrau Jana (Jasmin Gerat) zu sein. Doch bevor ihr Patchwork-Familienglück so richtig beginnen kann, kommt der kleine Kurt bei einem Unfall ums Leben – und lässt drei Erwachsene zurück, die nicht wissen, wie sie mit diesem tragischen Verlust weiterleben sollen. Während der große Kurt sich völlig zurückzieht und – wenn überhaupt – fast nur noch mit Kurtis Mutter spricht, versucht Lena, gefangen zwischen ihrer eigenen Trauer und dem Wunsch Kurt zu trösten, ihre Rolle in dieser nicht mehr existenten Familie zu finden. Mithilfe ihrer Erinnerungen an die schönsten, komischsten und bedeutendsten Momente mit ihrem Kind versuchen die drei Erwachsenen – Jeder für sich und alle gemeinsam – auf ihre eigene Art und Weise mit der neuen Situation umzugehen.

Til Schweigers Liebesdrama LIEBER KURT ist eine herzzerreißende, traurig-schöne Geschichte über drei Menschen, die versuchen, mit dem größten vorstellbaren Verlust fertig zu werden, den man erleben kann. So nah wie bei LIEBER KURT liegen Lachen und Weinen selten beieinander – berührend und doch voller Humor erzählt der Film vom Loslassen und vom Weiterleben und davon, wie man jemandem Halt geben kann, wenn man ihn selbst verloren hat. Dass es auf manche Fragen keine Antworten gibt – und wie die Kraft der Liebe dabei hilft, auch das schlimmste Unglück zu überwinden. Ein Film, der mitten ins Herz trifft. Das Originaldrehbuch zu LIEBER KURT entstand in Zusammenarbeit von Til Schweiger und Vanessa Walder und basiert auf dem Bestseller-Roman „Kurt“ von Sarah Kuttner. In der Titelrolle ist Til Schweiger zu sehen, der auch für Regie und Produktion verantwortlich ist. An seiner Seite begeistern die bisher vorwiegend im Theater sehr erfolgreiche Franziska Machens als Lena und Neuentdeckung Levi Wolter als Kurti, in weiteren Rollen sind u.a. Jasmin Gerat sowie Heiner Lauterbach, Marie Burchard und Peter Simonischek zu sehen.

LIEBER KURT ist eine Produktion von Mr. Brown Entertainment und ProU Producers United Film in Ko-Produktion mit Erfttal Film und Barefoot Films. Die Produzenten sind Til Schweiger und Christian Specht, die Ko-Produzenten Willi Geike und Klaus Dohle. Gefördert wird der Film von Medienboard Berlin-Brandenburg, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, FFA Filmförderungsanstalt und DFFF Deutscher Filmförderfonds. Der Bestseller-Roman „Kurt“ von Sarah Kuttner ist erschienen im S. Fischer Verlag.

So kommst Du an Deine exklusiven Tickets:

TIKonline.de verlost 10×2 Einladungen zur Weltpremiere von „LIEBER KURT“. Zum Mitmachen einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen und als Stichwort „LIEBER KURT“ sowie Deine Handynummer angeben. Wichtig: Du solltest am Tag der Premiere (Mittwoch, 7. September 2022) abends auch Zeit haben. Die Anfahrt zum Zoo Palast nach Berlin müsstest Du selbst organisieren. Teilnahmeschluss ist der 5.9.2022. Wir losen aus und melden uns am 6.9. bei den Gewinnern. Und jetzt: Viel Glück!!!