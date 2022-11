„THE MENU“ – Fette Fanpakete zum Kinostart gewinnen!

Ab 17. November 2022 sorgt „THE MENU“ in den deutschen Kinos für beste Unterhaltung. Der satirische Thriller, angeführt von Ralph Fiennes und Anya Taylor-Joy, nimmt die exklusive Welt der Haute Cuisine gekonnt auf die Schippe.

Zum Film:

Auf einer abgelegenen Insel lädt ein enigmatischer Koch (Ralph Fiennes) zu einem opulenten Mahl. Unter den Gästen befindet sich auch eine junge Frau (Anya Taylor-Joy), die zusammen mit ihrem Freund (Nicholas Hoult) angereist ist und schnell merkt, dass sich hinter der Fassade des extravaganten Restaurants mehr verbirgt als es auf den ersten Blick scheint…

Unter der Regie von Mark Mylod („Succession“, „Game of Thrones“) versammelt sich in THE MENU ein hochkarätiges Ensemble aus Charakterdarstellern und Hollywoodstars, angeführt vom Oscar®-nominierten Ralph Fiennes („James Bond“-Reihe, „The Grand Budapest Hotel“). An seiner Seite spielen Golden Globe®-Gewinnerin Anya Taylor-Joy („The Queen’s Gambit”, „Last Night In Soho“) und der Emmy®-nominierte Nicholas Hoult („The Great“, „The Favourite“). In weiteren Rollen sind u.a. Hong Chau („Downsizing“), John Leguizamo (“John Wick: Kapitel 2”), Janet McTeer (“Ozark“) und Judith Light („Tick, Tick … Boom!“) zu sehen. Das Drehbuch stammt aus der Feder der Comedy-Autoren Seth Reiss (“Late Night with Seth Meyers”) und Will Tracy (“Last Week Tonight with John Oliver”, “Succession”). Oscar®-Gewinner Adam McKay („Don’t Look Up“, „The Big Short“) zeichnet neben Betsy Koch und Will Ferrell als Produzent verantwortlich.

