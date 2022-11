Gewinne Quentin Tarantinos „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“ fürs Heimkino!

Quentin Tarantinos meisterhaftes Debüt wird am 1. Dezember in einer brandneuen 4K-restaurierten Fassung fürs Heimkino veröffentlicht. „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“ ist längst zum absoluten Kultklassiker aufgestiegen und gilt als einer der besten Independent-Filme aller Zeiten. Die unkonventionelle Erzählweise, die zitatwürdigen Dialoge und die gnadenlose Brutalität werden perfekt ergänzt von einem großartig aufspielenden Ensemble-Cast bestehend aus Harvey Keitel, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi, Chris Penn und Quentin Tarantino selbst. Nach seiner Premiere beim Sundance Film Festival wurde Reservoir Dogs auch bei Cannes, Sitges und Toronto im Programm gezeigt und erhielt bei den Independent Spirit Awards drei Nominierungen. Eine Auszeichnung gab es für Steve Buscemi als bester männlicher Nebendarsteller. Inspiriert von Stanley Kubricks Klassiker „The Killing“ von 1956, verwendete Tarantino eine romanhafte Struktur, um seine Geschichte über den sorgfältig geplanten Diamantenraub zu erzählen.

Zum Film:

Nachdem ein sorgfältig geplanter Raubüberfall schiefgeht, sammeln sich die überlebenden Beteiligten in einem Lagerhaus. Mr. Orange (Tim Roth) ist angeschossen und wird von Mr. White (Harvey Keitel) gerade so am Leben gehalten, auch Mr. Pink (Steve Buscemi) und Mr. Blonde (Michael Madsen) treffen dort ein. Außer ihren Decknamen wissen die Kleinkriminellen nichts voneinander und sind dementsprechend misstrauisch. Schnell wird klar: Es gibt einen Maulwurf unter ihnen! Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen wird schließlich sogar ein unschuldiger Polizist (Lawrence Bender) gefoltert, während Verbrecherboss Joe Cabot (Lawrence Tierney), der den Anstoß für den Job gegeben hat, langsam ungeduldig wird und seinen Sohn, den „netten Eddie“ (Chris Penn) vorbeischickt.

Ab 1.12.2022 wird „Reservoir Dogs – Wilde Hunde" in einer brandneuen 4K-restaurierten Fassung fürs Heimkino veröffentlicht (auch als limitierten4K UHD Steelbook Edition und limitierte Collector's Edition).