Ghostbusters haben zweifelsohne Kinogeschichte geschrieben. Jetzt kehren die Geisterjäger zurück auf die große Leinwand. Ab 21. März 2024 wird es im Kino wieder spannend…

Zum Film:

In GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE kehrt die Spengler-Familie dahin zurück, wo alles begann: in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort tun sie sich mit den original Ghostbusters zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben. Doch als die Entdeckung eines antiken Artefakts eine Geisterarmee freisetzt, die die Stadt mit einem Todesschauer überzieht, müssen die alten und die neuen Ghostbusters gemeinsame Sache machen, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren.

Gil Kenan führte Regie und schrieb zusammen mit Jason Reitman auch das Drehbuch, basierend auf dem „Ghostbusters“ Film von 1984, einem Film von Ivan Reitman, nach einem Drehbuch von Dan Aykroyd und Harold Ramis. Als Produzenten fungieren Ivan Reitman, Jason Reitman und Jason Blumenfeld. Executive Producers sind Dan Aykroyd, Gil Kenan, JoAnn Perritano, Amie Karp, Erica Mills und Eric Reich. Die Hauptrollen spielen Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Annie Potts.

