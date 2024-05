„Bad Boys: Ride or Die“ startet am 5. Juni 2024 im Kino. Diesen Sommer kehren die beliebtesten bösen Jungs der Welt zurück mit ihrer inzwischen ikonischen Mischung aus atemberaubender Action und unverschämtem Witz. Doch dieses Mal ist etwas anders: Diesmal sind die besten Jungs, die Miami zu bieten hat, auf der Flucht. In den Hauptrollen sind wie zuvor Will Smith und Martin Lawrence zu sehen.

Adil & Bilall führten Regie bei dieser Actionkomödie. Das Drehbuch stammt von Chris Bremner und Will Beall. Produzenten sind Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman und Doug Belgrad. Executive Producers sind Barry Waldman, Mike Stenson, James Lassiter, Jon Mone, Chris Bremner und Martin Lawrence. Die Hauptrollen spielen Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith sowie Tiffany Haddish und Joe Pantoliano.

Zum Filmstart von „Bad Boys: Ride or Die“ verlost TIKonline.de tolle Preise. 2×2 Freikarten, 2 Caps und 2 Taschen.

Zum Mitmachen einfach das Formular ausfüllen mit dem Stichwort „Bad Boys“. Teilnahmeschluss ist der 9.6.2024. Viel Glück.

Mehr Infos zum Film:

