Promis in Geberlaune – So reich beschenken sie ihre Liebsten

Ob zur Hochzeit, zum Hochzeitstag oder an Weihnachten – wenn Promis ihren Liebsten etwas schenken, muss es etwas ganz Besonderes sein. Während unsereins sich den Kopf darüber zerbricht, womit man dem oder der Liebsten eine Freude machen kann, scheinen die prominenten Schenker nur so vor Ideen zu sprühen – und stellen beim Verschenken immer wieder ihre ausgeprägte Kreativität unter Beweis.

Ich schenke dir mein Herz und …?

Der Sommer 2018 steht ganz im Zeichen der Liebe, die auf immer und ewig besiegelt werden möchte. Prinz Harry und seine Meghan gaben sich am 19. Mai das Ja-Wort – schon jetzt das Ereignis des Jahres schlechthin. Auch bei Christiano Ronaldo und seiner Georgina soll es direkt nach der WM im August so weit sein. Ob sie schon das passende Geschenk für die Zukünftige beziehungsweise den Zukünftigen haben?

… schöne Erinnerungen

Ein „normales“ Paar würde sich vermutlich damit begnügen, das eigene Herz für die Ewigkeit (im Idealfall zumindest) zu verschenken oder seiner großen Liebe mit einer Kleinigkeit eine Freude zu machen: Ein Fotobuch im Hardcover mit den schönsten gemeinsamen Erinnerungen, das man mit viel Liebe in Eigenregie erstellt hat, ein erholsames Wellnesswochenende an seinem bzw. ihrem Lieblingsort oder ein romantisches Candle-Light-Dinner.

… etwas, das 100 Jahre alt ist

Für unsere Promis ist das natürlich nicht genug, schließlich kann das jeder. Was dagegen nicht jeder kann, ist, seiner Zukünftigen einen 100 Jahre alten Olivenbaum zu schenken – dachte sich zumindest „Klaxons“-Keyboarder James Righton. Er überreichte seiner Ehefrau Keira Knightley zur Hochzeit im Jahr 2013 ein wirklich außergewöhnliche Geschenk, das ihn umgerechnet 3.550 Euro gekostet haben soll. Ein hundert Jahre alter Baum als Symbol für die ewige Verbundenheit – wenn das nicht romantisch ist!

… etwas sehr Kostspieliges

Das ist aber nichts gegen das Vorhochzeitsgeschenk, das Brad Pitt seiner damaligen Verlobten Angelina Jolie machte. Da er und Angelina sich am Set von Mr. & Mrs. Smith – umgeben von Waffen und reichlich Action also – verliebt haben, beglückte er sie mit einem eigenen Schießstand. Ein wenig Adrenalin kann schließlich auch in der Ehe nicht schaden, und zum Stress abbauen sind Schießübungen ja ohnehin perfekt. Das Ganze hat auch „nur“ eine schlappe Viertelmillion Dollar gekostet – etwa so viel wie der brandneue Hubschrauber, den ihm Angelina kurz davor geschenkt hatte.

Auch an Weihnachten müssen die Geschenke üppig sein

Und wie großzügig sind die Sternchen in der besinnlichen Zeit des Jahres? Zumindest einige von ihnen sind mehr als großzügig. Ex-Boxweltmeister Mike Tyson beispielsweise schenkt seiner Frau Robin Givens schon mal eine Badewanne im Wert von 1,7 Millionen Euro. Und Jennifer Lopez durfte sich vor einigen Jahren über eine mit Diamanten besetzte Klobrille freuen – ein Geschenk ihres damaligen Ehemanns Ben Affleck. Das Präsent von Katy Perry an Russell Brand dürfte aber fast alles toppen. Für umgerechnet 170.000 Euro durfte er nach einer dreitätigen, intensiven Vorbereitung im Weltall Champagner schlürfen.

Hollywoodstars haben eben die ausgefallensten Geschenkideen. Aber wenn man ganz ehrlich ist: Reicht ein Fotobuch voller Erinnerungen nicht meist schon vollkommen aus? Die Hauptsache ist doch, dass das Geschenk vom Herzen kommt.

Foto(s): © Bildrechte: Flickr Tiffany wirft box with ribbon in classic light turquoise Constantin Wiedemann CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten