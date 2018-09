Strahlend weiße Zähne – Was ist das Geheimrezept der Stars?

Sie sind schön, talentiert, erfolgreich und haben ein blendend weißes Lächeln – da kann man oft nicht anders, als die Stars aus Hollywood wenigstens ein bisschen zu beneiden. An ihren Erfolg anzuknüpfen dürfte für die meisten Menschen zwar ein unerfüllbarer Traum bleiben. Ein strahlend weißes Lächeln kann aber im Prinzip jeder erreichen. Gwyneth Paltrow beispielsweise hat ihr Geheimrezept für ein strahlend weißes Lächeln bereits vor Jahren verraten.

Schöne Zähne für einen positiven ersten Eindruck

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte – und ein Lächeln mindestens genau so viel. Ein Lächeln kann als Antwort auf eine Frage gedeutet werden, ein Zeichen der tiefen Zuneigung für jemanden sein oder sogar einem Unbekannten auf der Straße ein Erwiderungslächeln ins Gesicht zaubern. Wer gerne lächelt, hat sich vielleicht schon das eine oder andere Mal die strahlend weißen Zähne der Hollywood-Stars gewünscht – schließlich heißt es in diesem Artikel von questico.de, Zähne würden viel über die eigene Persönlichkeit aussagen. Gepflegt und weiß sollen sie also sein, doch wie gelingt das am besten? Allein der Verzehr von Genussmitteln wie Kaffee oder Wein hinterlässt unschöne Verfärbungen, die sich häufig nur schwer entfernen lassen.

Ein bisschen Öl gegen Verfärbungen?

Was nicht da ist, muss auch nicht entfernt werden – so lautet zumindest das Geheimrezept von Gwyneth Paltrow für schöne weiße Zähne. Sie soll ihren Mund regelmäßig mit Öl ausspülen (Ayurveda lässt grüßen), wodurch sich ein Schutzfilm auf die Zähne legt, der Bakterien und Keime bindet und Flecken auf den Zähnen vorbeugt. Das Öl – Kokosöl dürfte mit am angenehmsten sein – knapp 15 Minuten lang im Mund behalten, einmal schön durch die Zähne ziehen und wieder ausspucken. Und voilà, hat man einen natürlichen Schutzfilm, der die Zähne vor Parodontose und Verfärbungen bewahrt.

Schwarze Zahnpasta für weiße Zähne

Wem Vorbeugen nicht reicht, kann zur „Black Toothgel“ greifen. Die mit Aktivkohle angereicherte, schwarze Paste soll Tabak- und Kaffeeverfärbungen effektiv beseitigen und die Zähne deutlich aufhellen. Einige Prominente schwören darauf. Bislang gibt es aber noch keinen wissenschaftlichen Nachweis für die positive Wirkung von Aktivkohle in Zahnpasta oder gar einen Bleaching-Effekt. Britische Forscher warnen sogar davor, dass viele schwarze Zahnpastasorten zu wenig Fluorid enthalten, das wichtig für die Zahngesundheit ist.

Veneers und Bleaching – die kostspieligen Methoden der Stars

Wer bereit ist, etwas mehr Geld in ein strahlend weißes Lächeln zu investieren, der kann es – so wie zahlreiche Hollywood-Stars – mit Veneers versuchen. Dabei handelt es sich um dünne, lichtdurchlässige Keramikschalen, die mit Spezialkleber auf die Zähne aufgebracht werden und im Handumdrehen gerade und weiße Zähne zaubern. Diese Zahnarztbehandlung ist zeit- und kostenintensiv, das Ergebnis überzeugt aber allemal.

Wer gerade Zähne hat und lediglich die Farbe aufhellen möchte, sollte über ein professionelles Bleaching als Alternative nachdenken. Es wird von Zahnarztpraxen angeboten (office bleaching), lässt sich aber auch selbst zu Hause (home bleaching) durchführen. Die mit effektivste Methode für weiße Zähne kann allerdings auch Nebenwirkungen wie eine Zahnfleischreizung oder eine erhöhte Empfindlichkeit der behandelten Zähne haben.

Gesunde und schöne Zähne mit reichlich Obst und Gemüse

Nicht so effektiv, aber sehr schonend ist das Aufhellen der Zähne mittels einer gesunden Ernährung. Ananas, Karotten, Äpfel, Gurken oder Erdbeeren – all diese Obst- und Gemüsesorten sind wahre Vitaminbomben, die sich langfristig positiv auf die Zahngesundheit und auch auf die Zahnfarbe auswirken. Im Sommer – der uns dieses Jahr kaum verschnaufen lässt – sind sie ohnehin der beste Snack. Das werden auch die meisten Stars aus Hollywood gerne bestätigen.